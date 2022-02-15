В Пермском крае из оборота изъяли сотни килограммов мяса

Всего было изъято 660 килограммов мяса и мясной продукции Фото: Илья Московец © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю за 2021 году изъяло из оборота 23 партии мясной продукции в количестве 660 килограммов, не соответствующей требованиям технических регламентов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«При проведении проверок выявляются нарушения санитарных правил и технических регламентов. Это нарушения условий хранения, отсутствие документов, подтверждающих происхождение продукции, нарушения маркировки, наличие патогенной микрофлоры», — сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

По результатам проверок за 2021 год была приостановлена эксплуатация четырех пищевых объектов, составлено 495 протоколов, вынесено 456 постановлений о наложении административных штрафов на сумму 7,7 миллиона рублей. В Роспотребнадзоре напоминают, что лучше не приобретать мясо и мясные продукты у частных лиц, торгующих в стихийных местах, а также без документов, подтверждающих качество и безопасность.

Ранее URA.RU сообщало, что пермякам продавали поддельные пельмени. В марке пельменей «Уральские из свинины» в качестве сырья использовалось куриное мясо.