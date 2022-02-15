15 февраля 2022

В Пермском крае из оборота изъяли сотни килограммов мяса

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего было изъято 660 килограммов мяса и мясной продукции Фото:

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю за 2021 году изъяло из оборота 23 партии мясной продукции в количестве 660 килограммов, не соответствующей требованиям технических регламентов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«При проведении проверок выявляются нарушения санитарных правил и технических регламентов. Это нарушения условий хранения, отсутствие документов, подтверждающих происхождение продукции, нарушения маркировки, наличие патогенной микрофлоры», — сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

По результатам проверок за 2021 год была приостановлена эксплуатация четырех пищевых объектов, составлено 495 протоколов, вынесено 456 постановлений о наложении административных штрафов на сумму 7,7 миллиона рублей. В Роспотребнадзоре напоминают, что лучше не приобретать мясо и мясные продукты у частных лиц, торгующих в стихийных местах, а также без документов, подтверждающих качество и безопасность.

Ранее URA.RU сообщало, что пермякам продавали поддельные пельмени. В марке пельменей «Уральские из свинины» в качестве сырья использовалось куриное мясо.

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю за 2021 году изъяло из оборота 23 партии мясной продукции в количестве 660 килограммов, не соответствующей требованиям технических регламентов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. «При проведении проверок выявляются нарушения санитарных правил и технических регламентов. Это нарушения условий хранения, отсутствие документов, подтверждающих происхождение продукции, нарушения маркировки, наличие патогенной микрофлоры», — сообщили в краевом Роспотребнадзоре. По результатам проверок за 2021 год была приостановлена эксплуатация четырех пищевых объектов, составлено 495 протоколов, вынесено 456 постановлений о наложении административных штрафов на сумму 7,7 миллиона рублей. В Роспотребнадзоре напоминают, что лучше не приобретать мясо и мясные продукты у частных лиц, торгующих в стихийных местах, а также без документов, подтверждающих качество и безопасность. Ранее URA.RU сообщало, что пермякам продавали поддельные пельмени. В марке пельменей «Уральские из свинины» в качестве сырья использовалось куриное мясо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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