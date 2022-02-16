Челябинцы капитально отремонтируют аэропорт Ханты-Мансийска

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Аэропорт. Ханты-Мансийск, аэропорт ханты-мансийск, юграавиа, аэровокзал
Власти ХМАО заключили договор на капитальный ремонт аэропорта в Ханты-Мансийске Фото:

Власти ХМАО выделили 124 млн рублей на капитальный ремонт аэропорта в Ханты-Мансийске. Контракт выиграла челябинская компания «Южуралэнергосталь». Информация опубликована на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: „Аэровокзальный комплекс“. Начальная цена 124 266 835 рублей», — сказано в документе. Подрядчик заявил, что выполнит работы менее чем за 124 млн рублей. Заказчиком выступает департамент государственного заказа ХМАО.

Компания обязуется провести ремонтные работы внутри здания, ремонт систем водо- и электроснабжения, а также оборудовать доступ в аэропорт для инвалидов. Второй участник конкурса, ООО «Гранит», предложил меньшую сумму выполнения работ, однако уступил «Южуралэнергостали» в оценке конкурсной комиссии.

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Власти ХМАО выделили 124 млн рублей на капитальный ремонт аэропорта в Ханты-Мансийске. Контракт выиграла челябинская компания «Южуралэнергосталь». Информация опубликована на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: „Аэровокзальный комплекс“. Начальная цена 124 266 835 рублей», — сказано в документе. Подрядчик заявил, что выполнит работы менее чем за 124 млн рублей. Заказчиком выступает департамент государственного заказа ХМАО. Компания обязуется провести ремонтные работы внутри здания, ремонт систем водо- и электроснабжения, а также оборудовать доступ в аэропорт для инвалидов. Второй участник конкурса, ООО «Гранит», предложил меньшую сумму выполнения работ, однако уступил «Южуралэнергостали» в оценке конкурсной комиссии.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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