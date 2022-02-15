15 февраля 2022

Ребенка в Перми обязали лечить препаратом, которого нет в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд обязал медиков обеспечить ребенка препаратом, ввоз которого в РФ прекратили в прошлом году Фото:

В Перми суд обязал региональный минздрав обеспечить ребенка с муковисцидозом препаратом «Пульмозим», сообщили в региональной прокуратуре. Но поставки этого лекарства в Россию прекратились еще в 2021 году.

«Ребенку ранее назначалось применение лекарственного средства „Пульмозим“, которое положительно влияло на самочувствие ребенка и не вызывало отрицательных реакций. Однако с июля 2021 года стал выписываться рецепт на иной препарат, после применения которого появились побочные эффекты», — мотивируют свой иск в прокуратуре. Суд обязал региональный минздрав незамедлительно обеспечить пациента лекарством, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В министерстве здравоохранения URA.RU пояснили, что заменили препарат, так как «Пульмозим» больше не поставляется в страну: «Поставка препарата „Пульмозим“ в РФ была прекращена в 2021 году и в дальнейшем не планируется. Неоднократные попытки закупа препарата „Пульмозим“ минздравом Пермского края до настоящего времени были безуспешными». Медики подчеркивают, что в конкретном случае для подбора альтернативного препарата ребенку необходима госпитализация, от которой его мама отказывается.

В конце прошлого года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение об обеспечении детей с муковисцидозом лекарством «Гианеб», которое должно помочь им свободно дышать. По данным минздрава, для этого дополнительно выделено 5 млн 400 тысяч рублей. Сейчас проходит процедура закупки препарата, сообщили URA.RU в министерстве.

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В Перми суд обязал региональный минздрав обеспечить ребенка с муковисцидозом препаратом «Пульмозим», сообщили в региональной прокуратуре. Но поставки этого лекарства в Россию прекратились еще в 2021 году. «Ребенку ранее назначалось применение лекарственного средства „Пульмозим“, которое положительно влияло на самочувствие ребенка и не вызывало отрицательных реакций. Однако с июля 2021 года стал выписываться рецепт на иной препарат, после применения которого появились побочные эффекты», — мотивируют свой иск в прокуратуре. Суд обязал региональный минздрав незамедлительно обеспечить пациента лекарством, сообщается на сайте надзорного ведомства. В министерстве здравоохранения URA.RU пояснили, что заменили препарат, так как «Пульмозим» больше не поставляется в страну: «Поставка препарата „Пульмозим“ в РФ была прекращена в 2021 году и в дальнейшем не планируется. Неоднократные попытки закупа препарата „Пульмозим“ минздравом Пермского края до настоящего времени были безуспешными». Медики подчеркивают, что в конкретном случае для подбора альтернативного препарата ребенку необходима госпитализация, от которой его мама отказывается. В конце прошлого года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение об обеспечении детей с муковисцидозом лекарством «Гианеб», которое должно помочь им свободно дышать. По данным минздрава, для этого дополнительно выделено 5 млн 400 тысяч рублей. Сейчас проходит процедура закупки препарата, сообщили URA.RU в министерстве.
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