Пермский губернатор закупит лекарство для тяжело больных детей

Дмитрий Махонин принял решение закупить лекарство «Гианеб» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обеспечит детей, больных муковисцидозом, дорогим лекарством «Гианеб». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

«Губернатором Пермского края принято решение об обеспечении детей с муковисцидозом медицинским препаратом „Гианеб“. Министерство здравоохранения Пермского края начинает процедуру закупки и через два-три месяца приступит к обеспечению препаратом „Гианеб“ детей, которым по медицинским показаниям он будет назначен. Планируется обеспечение этим изделием детей до 18 лет в 2022-м и в последующие годы», — говорится в сообщении правительства края.

Отмечается, что препарат поможет детям с тяжелым генетическим заболеванием свободно дышать. Ингаляции раствора «Гианеб» ускоряют отхождение мокроты в дыхательных путях. При муковисцидозе у детей развивается серьезное нарушение функций органов дыхания.

В 2019 иностранные компании начали массовый вывод препаратов с российского рынка. Жертвами оказались, в том числе и пациенты с муковисцидозом. Для привлечения внимания к проблеме родители больных детей начали флешмоб в соцсетях с тегом «дайте мне дышать», напоминает MK.RU. Пациенты с муковисцидозом, в частности, добиваются возврата на внутренний рынок швейцарского препарата «Пульмозим». Перебои с поставками лекарства начались еще в прошлом году из-за появления отечественного аналога, передает РТ.

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