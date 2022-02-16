Диетолог Гинзбург рассказал о возможности замены мяса насекомыми

16 февраля 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Из насекомых можно делать супы быстрого приготовления Фото: Александр Мамаев © URA.RU Белок из насекомых может заменить привычное человеку мясо без потерь для организма. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «У человека есть набор продуктов, которые он готов употреблять без отвращения. Но они у разных народов не совпадают. Например, мы едим ракообразных и находим их весьма деликатесными. Но это те же членистоногие, что и насекомые. Где-то так едят паукообразных, личинки насекомых или самих насекомых. В таком белке довольно мало жира. Может, это делает его более диетическим. Насекомые могут заменить мясо без потерь в диетическом плане», — объяснил Михаил Гинзбург. Диетолог подчеркнул, что есть множество способов получить белок, не употребляя в пищу насекомых. «Сказать, что белок членистоногих чем-то лучше, нельзя. Есть масса более привычных нам белков без высокой жировой нагрузки, например, филе птицы или рыба», — отметил он. По мнению Гинзбурга, насекомых люди могут начать есть не из-за пользы, а по необходимости. Руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов согласился, что потребление в пищу белковой массы — насекомых — может стать необходимостью и помочь прокормить огромное население планеты. «Производство насекомых — это производство белковой массы в условиях, когда не хватает естественных ресурсов. Земля может прокормить всего 20—25 млрд человек. А эта белковая масса может помочь», — сообщил руководитель центра. По его словам, вырастить белковую массу несложно. «Это инкубаторы. Там создают условия и выращивается эта масса. Она может быть из насекомых, например, кузнечиков. Идет тренд здорового питания, строят заводы по производству мясозаменителей. В России уже появились фермы, которые производят в контейнерах такие вещи», — уточнил Тихонов. Внешний вид белка из насекомых может быть разным. «Кому как нравится. Можно есть в сыром виде, в жареном, в виде порошка, из которого потом можно сделать естественные продукты. Мы же едим порошковые супы, пюре, залил водичкой и готово. Это вопрос рецептуры», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Белок из насекомых может заменить привычное человеку мясо без потерь для организма. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «У человека есть набор продуктов, которые он готов употреблять без отвращения. Но они у разных народов не совпадают. Например, мы едим ракообразных и находим их весьма деликатесными. Но это те же членистоногие, что и насекомые. Где-то так едят паукообразных, личинки насекомых или самих насекомых. В таком белке довольно мало жира. Может, это делает его более диетическим. Насекомые могут заменить мясо без потерь в диетическом плане», — объяснил Михаил Гинзбург. Диетолог подчеркнул, что есть множество способов получить белок, не употребляя в пищу насекомых. «Сказать, что белок членистоногих чем-то лучше, нельзя. Есть масса более привычных нам белков без высокой жировой нагрузки, например, филе птицы или рыба», — отметил он. По мнению Гинзбурга, насекомых люди могут начать есть не из-за пользы, а по необходимости. Руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов согласился, что потребление в пищу белковой массы — насекомых — может стать необходимостью и помочь прокормить огромное население планеты. «Производство насекомых — это производство белковой массы в условиях, когда не хватает естественных ресурсов. Земля может прокормить всего 20—25 млрд человек. А эта белковая масса может помочь», — сообщил руководитель центра. По его словам, вырастить белковую массу несложно. «Это инкубаторы. Там создают условия и выращивается эта масса. Она может быть из насекомых, например, кузнечиков. Идет тренд здорового питания, строят заводы по производству мясозаменителей. В России уже появились фермы, которые производят в контейнерах такие вещи», — уточнил Тихонов. Внешний вид белка из насекомых может быть разным. «Кому как нравится. Можно есть в сыром виде, в жареном, в виде порошка, из которого потом можно сделать естественные продукты. Мы же едим порошковые супы, пюре, залил водичкой и готово. Это вопрос рецептуры», — заключил эксперт.