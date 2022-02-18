Климатологи заявили об учащении смерчей и торнадо в России

19 февраля 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Смерчи характерны для южных регионов страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Смерчи и торнадо будут чаще появляться на территории России из-за изменения климата. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. «Институт физики атмосферы (ИФА РАН) однозначно пишет в научных статьях и указывает в выступлениях, что уже учащается и будет учащаться количество смерчей, а может даже и торнадо. Это не одно и то же. Торнадо более мощный процесс. Модели того, что будет происходить при усилении парникового эффекта и, соответственно, глобальном потеплении, говорят о том, что будет учащаться такие явления, как грозы, смерчи, резкое выпадение осадков. Если смерчи, то это в основном степная зона», — рассказал Алексей Кокорин. По его словам, эти явления больше характерны для летнего сезона. «Смерчи и торнадо уже наблюдались даже в северных наших регионах. В частности, в Вологодской области, но редко. В более южных районах, например, в Воронежской, Пензенской областях — это чаще. Когда происходит учащение явления в два раза, то это заметнее на юге, как по числу, так и по силе», — отметил климатолог. Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок согласился, что смерчи — уже не новинка для России. «Это природный катаклизм, опасное явление, которое образуется при определенных метеорологических и географических условиях. В связи с изменением температуры воздуха, прогревом океана учащаются смерчи и торнадо. В этом году в США были очень мощные. А у нас тоже будут, думаю, все чаще и чаще, раз изменяется климатическая ситуация на планете земля», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что невозможно сейчас точно спрогнозировать, когда будут смерчи, так как их развитию должны способствовать особые условия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Смерчи и торнадо будут чаще появляться на территории России из-за изменения климата. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. «Институт физики атмосферы (ИФА РАН) однозначно пишет в научных статьях и указывает в выступлениях, что уже учащается и будет учащаться количество смерчей, а может даже и торнадо. Это не одно и то же. Торнадо более мощный процесс. Модели того, что будет происходить при усилении парникового эффекта и, соответственно, глобальном потеплении, говорят о том, что будет учащаться такие явления, как грозы, смерчи, резкое выпадение осадков. Если смерчи, то это в основном степная зона», — рассказал Алексей Кокорин. По его словам, эти явления больше характерны для летнего сезона. «Смерчи и торнадо уже наблюдались даже в северных наших регионах. В частности, в Вологодской области, но редко. В более южных районах, например, в Воронежской, Пензенской областях — это чаще. Когда происходит учащение явления в два раза, то это заметнее на юге, как по числу, так и по силе», — отметил климатолог. Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок согласился, что смерчи — уже не новинка для России. «Это природный катаклизм, опасное явление, которое образуется при определенных метеорологических и географических условиях. В связи с изменением температуры воздуха, прогревом океана учащаются смерчи и торнадо. В этом году в США были очень мощные. А у нас тоже будут, думаю, все чаще и чаще, раз изменяется климатическая ситуация на планете земля», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что невозможно сейчас точно спрогнозировать, когда будут смерчи, так как их развитию должны способствовать особые условия.