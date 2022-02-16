В США отказались от слов про «вторжение» РФ на Украину 16 февраля

17 февраля 2022 в 08:37 Размер текста - 17 +

Иностранные СМИ со ссылкой на данные американской разведки называли 16 февраля днем «вторжения» России на Украину Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В США никогда не называли точных сроков начала предположительной военной операции России на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. «Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день „вторжения“. Россия создала возможности для атаки в любое время», — цитирует Прайса РИА «Новости». Представитель Госдепа подчеркнул, что несостоявшееся 16 февраля «наступление» российских вооруженных сил на Украину не означает провал работы американских спецслужб. По его словам, у США не было неверных данных разведки. Ранее иностранные СМИ со ссылкой на полученные от инсайдеров разведданные заявляли, что Россия предпримет попытку «вторжения» на Украину 16 февраля. В частности, по информации The Sun, военные действия должны были начаться в 03:00 часа по киевскому времени. По версии спецслужб США, «атаке» Москвы предшествует массированный ракетный удар. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В США никогда не называли точных сроков начала предположительной военной операции России на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. «Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день „вторжения“. Россия создала возможности для атаки в любое время», — цитирует Прайса РИА «Новости». Представитель Госдепа подчеркнул, что несостоявшееся 16 февраля «наступление» российских вооруженных сил на Украину не означает провал работы американских спецслужб. По его словам, у США не было неверных данных разведки. Ранее иностранные СМИ со ссылкой на полученные от инсайдеров разведданные заявляли, что Россия предпримет попытку «вторжения» на Украину 16 февраля. В частности, по информации The Sun, военные действия должны были начаться в 03:00 часа по киевскому времени. По версии спецслужб США, «атаке» Москвы предшествует массированный ракетный удар.