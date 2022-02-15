The Sun назвало точное время «вторжения» России на Украину

15 февраля 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

В «атаке» на Украину Россия задействует 200 000 военнослужащих, передает The Sun Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия намерена «вторгнуться» на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля. Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на данные американской разведки. По версии спецслужб США, «атака» Москвы начнется с массированного ракетного удара. «Американская разведка сообщила, что наиболее вероятным временем для приказа [президента РФ Владимира] Путина [об атаке на Украину] было 3 часа ночи (в четыре часа ночи по московскому времени, прим. URA.RU). Американские спецслужбы считают, что военные и правительственные центры управления Киева попадут под шквал воздушных ударов, прежде чем [российские] танки перейдут границу», — передает The Sun. По версии таблоида, в «нападении России на Украину» будут задействованы 200 000 военнослужащих РФ. Около 130 000 солдат, по данным издания, до сих пор находятся в юго-западных регионах РФ. Еще 40 000 военных участвуют в совместных учениях России и Минска на территории Беларуси. Кроме того, к «атаке» могут привлечь пророссийских сепаратистов с Донбасса, считает таблоид. Их численность издание оценивает в 30 000 человек. Ранее президент США Джо Байден предупредил союзников о «нападении» России на Украину 16 февраля. В Вашингтоне считают, что Москва начнет наступление с кибератак и ракетных ударов. До этого агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла Bloomberg за их публикацию. В «день нападения», 15 февраля, дипломат поинтересовалась, не хочет ли «средство массовой дезинформации» уточнить свой прогноз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия намерена «вторгнуться» на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля. Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на данные американской разведки. По версии спецслужб США, «атака» Москвы начнется с массированного ракетного удара. «Американская разведка сообщила, что наиболее вероятным временем для приказа [президента РФ Владимира] Путина [об атаке на Украину] было 3 часа ночи (в четыре часа ночи по московскому времени, прим. URA.RU). Американские спецслужбы считают, что военные и правительственные центры управления Киева попадут под шквал воздушных ударов, прежде чем [российские] танки перейдут границу», — передает The Sun. По версии таблоида, в «нападении России на Украину» будут задействованы 200 000 военнослужащих РФ. Около 130 000 солдат, по данным издания, до сих пор находятся в юго-западных регионах РФ. Еще 40 000 военных участвуют в совместных учениях России и Минска на территории Беларуси. Кроме того, к «атаке» могут привлечь пророссийских сепаратистов с Донбасса, считает таблоид. Их численность издание оценивает в 30 000 человек. Ранее президент США Джо Байден предупредил союзников о «нападении» России на Украину 16 февраля. В Вашингтоне считают, что Москва начнет наступление с кибератак и ракетных ударов. До этого агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла Bloomberg за их публикацию. В «день нападения», 15 февраля, дипломат поинтересовалась, не хочет ли «средство массовой дезинформации» уточнить свой прогноз.