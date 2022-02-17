Врачи назвали симптомы рака, которые можно спутать с «Омикроном»

Некоторые симптомы рака можно перепутать с «Омикроном» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Некоторые симптомы рака щитовидной железы можно спутать с характерными симптомами штамма коронавируса «Омикрон». Среди признаков числятся боль в горле, усталость и затрудненное дыхание.

«Пациентка рассказала, как у нее было семь симптомов, „Омикрона“, которые оказались признаками рака щитовидной железы. Это чаще всего встречается у людей в возрасте 30 лет и старше 60 лет, причем женщины более склонны к развитию рака, чем мужчины», — передает NVL.

Симптомы рака, которые можно перепутать с омикрон-штаммом:

Экстремальная усталость.

Мозговой туман.

Быстрая потеря веса.

Затрудненное дыхание.

Повышенная тревожность.

Хриплый голос.

Непрекращающаяся боль в горле.

Ранее британские врачи, разработчики приложения Zoe Covid Study выявили шесть новых признаков «Омикрона». Среди них симптом «ковидных пальцев», воспаление и трещины на губах, сухость кожи, похожая на экзему, потница и крапивница, а также появление на коже пятен, похожих на последствия обморожения. А ученые Сеченовского университета пришли к выводу, что коронавирус может временно снижать уровень тестостерона у переболевших, передает «Национальная служба новостей».