Врачи назвали симптомы рака, которые можно спутать с «Омикроном»

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Кашель. Клипарт. Курган, простуда, кашель, больное горло
Некоторые симптомы рака можно перепутать с «Омикроном» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Некоторые симптомы рака щитовидной железы можно спутать с характерными симптомами штамма коронавируса «Омикрон». Среди признаков числятся боль в горле, усталость и затрудненное дыхание.

«Пациентка рассказала, как у нее было семь симптомов, „Омикрона“, которые оказались признаками рака щитовидной железы. Это чаще всего встречается у людей в возрасте 30 лет и старше 60 лет, причем женщины более склонны к развитию рака, чем мужчины», — передает NVL.

Симптомы рака, которые можно перепутать с омикрон-штаммом:

  • Экстремальная усталость.
  • Мозговой туман.
  • Быстрая потеря веса.
  • Затрудненное дыхание.
  • Повышенная тревожность.
  • Хриплый голос.
  • Непрекращающаяся боль в горле.

Ранее британские врачи, разработчики приложения Zoe Covid Study выявили шесть новых признаков «Омикрона». Среди них симптом «ковидных пальцев», воспаление и трещины на губах, сухость кожи, похожая на экзему, потница и крапивница, а также появление на коже пятен, похожих на последствия обморожения. А ученые Сеченовского университета пришли к выводу, что коронавирус может временно снижать уровень тестостерона у переболевших, передает «Национальная служба новостей».

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Некоторые симптомы рака щитовидной железы можно спутать с характерными симптомами штамма коронавируса «Омикрон». Среди признаков числятся боль в горле, усталость и затрудненное дыхание. «Пациентка рассказала, как у нее было семь симптомов, „Омикрона“, которые оказались признаками рака щитовидной железы. Это чаще всего встречается у людей в возрасте 30 лет и старше 60 лет, причем женщины более склонны к развитию рака, чем мужчины», — передает NVL. Симптомы рака, которые можно перепутать с омикрон-штаммом: Ранее британские врачи, разработчики приложения Zoe Covid Study выявили шесть новых признаков «Омикрона». Среди них симптом «ковидных пальцев», воспаление и трещины на губах, сухость кожи, похожая на экзему, потница и крапивница, а также появление на коже пятен, похожих на последствия обморожения. А ученые Сеченовского университета пришли к выводу, что коронавирус может временно снижать уровень тестостерона у переболевших, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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