Британские врачи выявили шесть новых признаков «Омикрона»

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Исследователи сообщили о признаках нового штамма на коже Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

При штамме коронавируса «Омикрон» у заболевших могут появиться высыпания на коже. О новых признаках этого варианта сообщили разработчики приложения Zoe Covid Study.

  1. При заражении «Омикроном» появляется симптом «ковидных пальцев», который появлялся у заболевших предыдущими штаммами коронавируса, сообщает британское издание Daily Express. Пальцы на ногах могут стать красными или фиолетовыми, иногда появляется сыпь. Возможно воспаление, зуд и волдыри;
  2. Также у заболевших могут потрескаться или воспалиться губы;
  3. На «Омикрон» может указывать сухость кожи, которая сравнима с экземой на шее и груди. Сыпь может появиться на шее и передней части груди;
  4. Исследователи сообщили, что есть симптом, схожий с потницей. Сыпь чаще бывает на руках, локтях и ногах;
  5. Иногда сыпь бывает в виде выпуклых бугорков на коже, которые похожи на крапивницу;
  6. На коже могут появиться признаки, похожие на обморожение. Сыпь вызывает появление красных или пурпурных болезненных пятен, которые выступают в виде выпуклостей на коже.

Чаще при «Омикроне» симптомы схожи с ОРВИ. Пациенты жалуются на температуру, кашель, потерю или изменение обоняния. Также встречаются насморк, заложенность носа, головная боль и усталость. Риск повторно заболеть «Омикроном» выше, чем «Дельтой» в 5,4 раза, передает «Ридус» со ссылкой на Daily Express.

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При штамме коронавируса «Омикрон» у заболевших могут появиться высыпания на коже. О новых признаках этого варианта сообщили разработчики приложения Zoe Covid Study. Чаще при «Омикроне» симптомы схожи с ОРВИ. Пациенты жалуются на температуру, кашель, потерю или изменение обоняния. Также встречаются насморк, заложенность носа, головная боль и усталость. Риск повторно заболеть «Омикроном» выше, чем «Дельтой» в 5,4 раза, передает «Ридус» со ссылкой на Daily Express.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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