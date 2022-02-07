Британские врачи выявили шесть новых признаков «Омикрона»

Исследователи сообщили о признаках нового штамма на коже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При штамме коронавируса «Омикрон» у заболевших могут появиться высыпания на коже. О новых признаках этого варианта сообщили разработчики приложения Zoe Covid Study.

При заражении «Омикроном» появляется симптом «ковидных пальцев», который появлялся у заболевших предыдущими штаммами коронавируса, сообщает британское издание Daily Express. Пальцы на ногах могут стать красными или фиолетовыми, иногда появляется сыпь. Возможно воспаление, зуд и волдыри; Также у заболевших могут потрескаться или воспалиться губы; На «Омикрон» может указывать сухость кожи, которая сравнима с экземой на шее и груди. Сыпь может появиться на шее и передней части груди; Исследователи сообщили, что есть симптом, схожий с потницей. Сыпь чаще бывает на руках, локтях и ногах; Иногда сыпь бывает в виде выпуклых бугорков на коже, которые похожи на крапивницу; На коже могут появиться признаки, похожие на обморожение. Сыпь вызывает появление красных или пурпурных болезненных пятен, которые выступают в виде выпуклостей на коже.

Чаще при «Омикроне» симптомы схожи с ОРВИ. Пациенты жалуются на температуру, кашель, потерю или изменение обоняния. Также встречаются насморк, заложенность носа, головная боль и усталость. Риск повторно заболеть «Омикроном» выше, чем «Дельтой» в 5,4 раза, передает «Ридус» со ссылкой на Daily Express.