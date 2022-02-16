В Пермском крае под тяжестью снега обрушилась крыша магазина. Фото

17 февраля 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

Обильных снегопадов не выдержала крыша магазина (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Нытва Пермского края снега не выдержала крыша магазина. Кровля обрушилась, но никто не пострадал, сообщают в мэрии. «Под тяжестью снега обрушилась кровля одного из магазинов в г. Нытва. К счастью — никто не пострадал. Собственнику здания нанесен значительный материальный ущерб», — говорится на странице администрации Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте». Чиновники призвали собственников зданий вовремя чистить крыши, балконы и навесы от снега. В феврале в Пермском крае установилась теплая, но снежная погода. Синоптики предупреждали, что количество осадков в в феврале может превысить норму в полтора раза или даже два раза. В Нытве крыша магазина рухнула под тяжестью снега Страница администрации Нытвенского городского округа во «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В городе Нытва Пермского края снега не выдержала крыша магазина. Кровля обрушилась, но никто не пострадал, сообщают в мэрии. «Под тяжестью снега обрушилась кровля одного из магазинов в г. Нытва. К счастью — никто не пострадал. Собственнику здания нанесен значительный материальный ущерб», — говорится на странице администрации Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте». Чиновники призвали собственников зданий вовремя чистить крыши, балконы и навесы от снега. В феврале в Пермском крае установилась теплая, но снежная погода. Синоптики предупреждали, что количество осадков в в феврале может превысить норму в полтора раза или даже два раза.