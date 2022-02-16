В городе Нытва Пермского края снега не выдержала крыша магазина. Кровля обрушилась, но никто не пострадал, сообщают в мэрии.
«Под тяжестью снега обрушилась кровля одного из магазинов в г. Нытва. К счастью — никто не пострадал. Собственнику здания нанесен значительный материальный ущерб», — говорится на странице администрации Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте».
Чиновники призвали собственников зданий вовремя чистить крыши, балконы и навесы от снега. В феврале в Пермском крае установилась теплая, но снежная погода. Синоптики предупреждали, что количество осадков в в феврале может превысить норму в полтора раза или даже два раза.
В Нытве крыша магазина рухнула под тяжестью снега
Страница администрации Нытвенского городского округа во «ВКонтакте»
В городе Нытва Пермского края снега не выдержала крыша магазина. Кровля обрушилась, но никто не пострадал, сообщают в мэрии. «Под тяжестью снега обрушилась кровля одного из магазинов в г. Нытва. К счастью — никто не пострадал. Собственнику здания нанесен значительный материальный ущерб», — говорится на странице администрации Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте». Чиновники призвали собственников зданий вовремя чистить крыши, балконы и навесы от снега. В феврале в Пермском крае установилась теплая, но снежная погода. Синоптики предупреждали, что количество осадков в в феврале может превысить норму в полтора раза или даже два раза.