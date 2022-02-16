16 февраля 2022
15 февраля 2022

В Пермском крае под тяжестью снега обрушилась крыша магазина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Сосульки. Снег на крыше. Челябинск, снег, зима, жкх, сосульки на трубе
Обильных снегопадов не выдержала крыша магазина (архивное фото) Фото:

В городе Нытва Пермского края снега не выдержала крыша магазина. Кровля обрушилась, но никто не пострадал, сообщают в мэрии.

«Под тяжестью снега обрушилась кровля одного из магазинов в г. Нытва. К счастью — никто не пострадал. Собственнику здания нанесен значительный материальный ущерб», — говорится на странице администрации Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте».

Чиновники призвали собственников зданий вовремя чистить крыши, балконы и навесы от снега. В феврале в Пермском крае установилась теплая, но снежная погода. Синоптики предупреждали, что количество осадков в в феврале может превысить норму в полтора раза или даже два раза.

В Нытве крыша магазина рухнула под тяжестью снега

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В городе Нытва Пермского края снега не выдержала крыша магазина. Кровля обрушилась, но никто не пострадал, сообщают в мэрии. «Под тяжестью снега обрушилась кровля одного из магазинов в г. Нытва. К счастью — никто не пострадал. Собственнику здания нанесен значительный материальный ущерб», — говорится на странице администрации Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте». Чиновники призвали собственников зданий вовремя чистить крыши, балконы и навесы от снега. В феврале в Пермском крае установилась теплая, но снежная погода. Синоптики предупреждали, что количество осадков в в феврале может превысить норму в полтора раза или даже два раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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