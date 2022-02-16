Тюменского медика, избившего пациента до комы, лишили свободы

Санитара, отправившего в кому психбольного пациента, приговорили к 4 годам в колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшего санитара тобольского психоневрологического диспансера Александра Вишневского на четыре года отправили в колонию за избиение пациента. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. После нападения пациент попал в кому, а сам обвиняемый пытался переложить вину на недееспособного подростка.

«Вынесен приговор в отношении санитара психиатрической больницы. 46-летний мужчина, работая санитаром в тобольском филиале „Областной клинической психиатрической больницы“, осенью 2020 года нанес телесные повреждения пациенту психиатрического стационара. Потерпевший попал в реанимацию, где перенес экстренную операцию и в течение нескольких дней находился в коме», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд на четыре года отправил санитара в колонию общего режима. Как было установлено, в избиении участвовал еще один пациент стационара, 17-летний парень. Его приговорили к принудительному лечению в психбольнице.

Ранее отец пострадавшего рассказал URA.RU подробности инцидента. После нападения у его сына были сломаны 14 ребер, повреждены внутренние органы. А в больнице семье избитого рассказали, что из диспансера часто поступают покалеченные пациенты.

При этом руководство областной клинической психиатрической больницы отрицало причастность своего сотрудника к нападению. Как и сам уволенный санитар, в учреждении настаивали, что драку устроил другой пациент.

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