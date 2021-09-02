Отец избитого в тюменской психбольнице раскрыл детали инцидента

Обвиняемому санитару 46 лет, он не женат, не имеет детей, и отрицательно характеризуется по месту работы Фото: Екатерина Сычкова

Пациент психдиспансера в Тобольске (Тюменская область) был избит санитаром, а персонал скрывал произошедшее, хотя подобные случаи в отделении происходили и раньше. Об этом URA.RU рассказал отец пострадавшего.

«Персонал говорит, что не замечали, что над сыном издевались. Но это невозможно: нам отдавали его вещи — они все были в крови. Они на допросах говорят, что выглядел он нормально. При этом сразу после мы отвезли его в больницу, где он впал в кому почти на неделю. И медсестры там рассказали, что из этого диспансера и раньше поступали избитые пациенты», — рассказал URA.RU отец мужчины, дело об избиении которого в скором времени рассмотрит суд Тобольска.

Ранее сообщалось, что побои санитар тобольского филиала областной психиатрической больницы нанес несовершеннолетнему. Это не так: мужчине 42 года, однако его ментальное здоровье находится на уровне ребенка. Историю этого преступления URA.RU рассказывало осенью 2020 года.

Со слов отца потерпевшего, сам виновник — Александр В., дважды не являлся в суд, после чего его объявили в розыск и поместили под арест. Второй фигурант — 17-летний пациент этого же диспансера.

«Этот парень действительно болен психически, его нужно лечить. После того, как санитар избил моего сына, через несколько дней он науськал этого человека сделать то же самое. Думаю, хотел так переложить вину на него», — пояснил собеседник агентства.

Семья пострадавшего планирует также подать иск на возмещение морального вреда. Избитый мужчина все еще находится в шоке, его мучитель снится ему в кошмарах.

Получить комментарий по ситуации в психдиспансере не удалось: главврача не было на месте. Направлен запрос в депздрав Тюменской области.