16 февраля 2022
15 февраля 2022

В Озерске снесут ресторан, оформленный как гараж

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос незаконной автомойки. Магнитогорск, снос здания, автомойка
Ресторан был возведен на месте гаража без регистрации Фото:

В Озерске после закрытия кафе-ресторана «Леон» готовятся к его сносу. Как заявили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов Челябинской области (УФССП), здание было оформлено с как гараж.

«Стало известно, что готовится обращение в суд с иском о сносе злополучного здания. Оно возведено с грубейшими нарушениями законодательства о землепользовании и землевладении на территории ЗАТО», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебных приставов.

В ведомстве рассказали, что ресторан закрыли после обращения в суд со стороны администрации города. Мэрия обвинила хозяйку ресторана в самоуправстве. Она возвела заведение на месте гаража без регистрации.

Суд удовлетворил иск мэрии. В настоящее время деятельность в ресторане не ведется.

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В Озерске после закрытия кафе-ресторана «Леон» готовятся к его сносу. Как заявили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов Челябинской области (УФССП), здание было оформлено с как гараж. «Стало известно, что готовится обращение в суд с иском о сносе злополучного здания. Оно возведено с грубейшими нарушениями законодательства о землепользовании и землевладении на территории ЗАТО», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебных приставов. В ведомстве рассказали, что ресторан закрыли после обращения в суд со стороны администрации города. Мэрия обвинила хозяйку ресторана в самоуправстве. Она возвела заведение на месте гаража без регистрации. Суд удовлетворил иск мэрии. В настоящее время деятельность в ресторане не ведется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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