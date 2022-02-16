В Озерске снесут ресторан, оформленный как гараж

Ресторан был возведен на месте гаража без регистрации Фото: Илья Московец © URA.RU

В Озерске после закрытия кафе-ресторана «Леон» готовятся к его сносу. Как заявили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов Челябинской области (УФССП), здание было оформлено с как гараж.

«Стало известно, что готовится обращение в суд с иском о сносе злополучного здания. Оно возведено с грубейшими нарушениями законодательства о землепользовании и землевладении на территории ЗАТО», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебных приставов.

В ведомстве рассказали, что ресторан закрыли после обращения в суд со стороны администрации города. Мэрия обвинила хозяйку ресторана в самоуправстве. Она возвела заведение на месте гаража без регистрации.

Суд удовлетворил иск мэрии. В настоящее время деятельность в ресторане не ведется.