Росприроднадзор назвал ХМАО одним из самых грязных регионов

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала ХМАО и Красноярский край одними из самых загрязненных регионов России. Об этом рассказала сама Радионова.
«При оценке уровня загрязнения мы отдельно рассматриваем воздух, воду и почву. Согласно статистике, по уровню загрязнения воздуха в лидерах Красноярский край с Норильском. Если оценивать ситуацию по количеству произведенных расчетов размера вреда, анализируя ситуацию за 2020—2022 годы, то наиболее загрязненными территориями являются Ханты-Мансийский АО, Краснодарский и Приморский края», — сказала Радионова в интервью с РБК.
Самой чистой территорией глава Росприроднадзора назвала республику Алтай. Там на данный момент существует единственный источник загрязнения — ртутный завод.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала ХМАО и Красноярский край одними из самых загрязненных регионов России. Об этом рассказала сама Радионова. «При оценке уровня загрязнения мы отдельно рассматриваем воздух, воду и почву. Согласно статистике, по уровню загрязнения воздуха в лидерах Красноярский край с Норильском. Если оценивать ситуацию по количеству произведенных расчетов размера вреда, анализируя ситуацию за 2020—2022 годы, то наиболее загрязненными территориями являются Ханты-Мансийский АО, Краснодарский и Приморский края», — сказала Радионова в интервью с РБК. Самой чистой территорией глава Росприроднадзора назвала республику Алтай. Там на данный момент существует единственный источник загрязнения — ртутный завод.