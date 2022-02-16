16 февраля 2022
15 февраля 2022

Росприроднадзор назвал ХМАО одним из самых грязных регионов

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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, радионова светлана
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова озвучила рейтинг самых загрязненных регионов в стране Фото:

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала ХМАО и Красноярский край одними из самых загрязненных регионов России. Об этом рассказала сама Радионова.

«При оценке уровня загрязнения мы отдельно рассматриваем воздух, воду и почву. Согласно статистике, по уровню загрязнения воздуха в лидерах Красноярский край с Норильском. Если оценивать ситуацию по количеству произведенных расчетов размера вреда, анализируя ситуацию за 2020—2022 годы, то наиболее загрязненными территориями являются Ханты-Мансийский АО, Краснодарский и Приморский края», — сказала Радионова в интервью с РБК.

Самой чистой территорией глава Росприроднадзора назвала республику Алтай. Там на данный момент существует единственный источник загрязнения — ртутный завод.

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала ХМАО и Красноярский край одними из самых загрязненных регионов России. Об этом рассказала сама Радионова. «При оценке уровня загрязнения мы отдельно рассматриваем воздух, воду и почву. Согласно статистике, по уровню загрязнения воздуха в лидерах Красноярский край с Норильском. Если оценивать ситуацию по количеству произведенных расчетов размера вреда, анализируя ситуацию за 2020—2022 годы, то наиболее загрязненными территориями являются Ханты-Мансийский АО, Краснодарский и Приморский края», — сказала Радионова в интервью с РБК. Самой чистой территорией глава Росприроднадзора назвала республику Алтай. Там на данный момент существует единственный источник загрязнения — ртутный завод.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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