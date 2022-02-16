Росприроднадзор назвал ХМАО одним из самых грязных регионов

17 февраля 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова озвучила рейтинг самых загрязненных регионов в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала ХМАО и Красноярский край одними из самых загрязненных регионов России. Об этом рассказала сама Радионова. «При оценке уровня загрязнения мы отдельно рассматриваем воздух, воду и почву. Согласно статистике, по уровню загрязнения воздуха в лидерах Красноярский край с Норильском. Если оценивать ситуацию по количеству произведенных расчетов размера вреда, анализируя ситуацию за 2020—2022 годы, то наиболее загрязненными территориями являются Ханты-Мансийский АО, Краснодарский и Приморский края», — сказала Радионова в интервью с РБК. Самой чистой территорией глава Росприроднадзора назвала республику Алтай. Там на данный момент существует единственный источник загрязнения — ртутный завод. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала ХМАО и Красноярский край одними из самых загрязненных регионов России. Об этом рассказала сама Радионова. «При оценке уровня загрязнения мы отдельно рассматриваем воздух, воду и почву. Согласно статистике, по уровню загрязнения воздуха в лидерах Красноярский край с Норильском. Если оценивать ситуацию по количеству произведенных расчетов размера вреда, анализируя ситуацию за 2020—2022 годы, то наиболее загрязненными территориями являются Ханты-Мансийский АО, Краснодарский и Приморский края», — сказала Радионова в интервью с РБК. Самой чистой территорией глава Росприроднадзора назвала республику Алтай. Там на данный момент существует единственный источник загрязнения — ртутный завод.