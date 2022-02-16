Спецмероприятия проводили сотрудники ОМОН Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска Александр Сергеев задержан по подозрению в получении взятки. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«По версии следствия подозреваемый, занимая должность директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия города Ханты-Мансийск, в период с июня 2017 по декабрь 2018 года получил от предпринимателей, осуществлявших работы по договорам с муниципальным предприятием, в качестве взятки услугу имущественного характера в виде работ по обустройству участка и для индивидуального жилого строительства и системы отопления в доме подозреваемого общей стоимостью более 1 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе силового ведомства. Там отметили, что за это он обеспечил предпринимателям победу в конкурсе на заключение договоров с муниципальным учреждением, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

Злоумышленник задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По месту жительства подозреваемого и в служебных помещениях при поддержке ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре проведены обыски, изъяты имеющие значение для следствия предметы и документы. Ему инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ — «получение взятки в особо крупном размере».

Ранее URA.RU сообщало, что бывший директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Нижневартовска Виталий Проскуряков был уволен из-за подозрений в получении взятки. Причем, как утверждали инсайдеры агентства, его сдал силовикам бывший подчиненный Игорь Савин, который сам стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

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