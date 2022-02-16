16 февраля 2022

Жители пермского города скинулись на забор вокруг кладбища

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск, среднеуральский женский монастырь, кладбище
Жители собрали почти 200 тысяч рублей на строительство забора вокруг кладбища (архивное фото) Фото:

Жители Очера (Пермский край) собрали почти 200 тысяч рублей на благоустройство местного кладбища — на эти деньги летом вокруг погоста построят новый забор. Деньги собирали в рамках проекта инициативного бюджетирования на уровне региона, рассказал URA.RU председатель Очерского окружного совета ветеранов Владимир Гладков.

«100-150, может 200 человек приняли участие в сборе. Суммы [пожертвований] разные совершенно — от 50 рублей люди перечисляли, кто сколько может. Списки всех мы позже опубликуем обязательно», — сообщил Гладков.

Собранные 192 675 рублей — это 10% от всей стоимости проекта. Еще 10% теперь должны выделить городские власти, а 80% — бюджет края. Работы, как надеется Владимир Гладков, начнутся со сходом снега.

По данным на сайте правительства Пермского края, в 2022 году в конкурсном отборе в рамках инициативного бюджетирования победили 189 проектов. Власти готовы выделить на них 199,2 млн рублей при условии, что сами жители соберут по 10% от стоимости каждого. В 2021 году по такой схеме в муниципалитетах региона были обустроены детские и спортивные площадки, отремонтированы памятники и помещения социальных учреждений.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Очера (Пермский край) собрали почти 200 тысяч рублей на благоустройство местного кладбища — на эти деньги летом вокруг погоста построят новый забор. Деньги собирали в рамках проекта инициативного бюджетирования на уровне региона, рассказал URA.RU председатель Очерского окружного совета ветеранов Владимир Гладков. «100-150, может 200 человек приняли участие в сборе. Суммы [пожертвований] разные совершенно — от 50 рублей люди перечисляли, кто сколько может. Списки всех мы позже опубликуем обязательно», — сообщил Гладков. Собранные 192 675 рублей — это 10% от всей стоимости проекта. Еще 10% теперь должны выделить городские власти, а 80% — бюджет края. Работы, как надеется Владимир Гладков, начнутся со сходом снега. По данным на сайте правительства Пермского края, в 2022 году в конкурсном отборе в рамках инициативного бюджетирования победили 189 проектов. Власти готовы выделить на них 199,2 млн рублей при условии, что сами жители соберут по 10% от стоимости каждого. В 2021 году по такой схеме в муниципалитетах региона были обустроены детские и спортивные площадки, отремонтированы памятники и помещения социальных учреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...