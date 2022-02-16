Мэр Екатеринбурга меняет куратора проблемного актива

Алексей Орлов передает «Горсвет» в ведение зама, работающего с апреля 2021-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В рамках перераспределения полномочий внутри своей команды глава Екатеринбурга Алексей Орлов передаст контроль над МБУ «Горсвет», которое отвечает за освещение городских улиц, от одного своего заместителя к другому. Об этом URA.RU сообщил информированный источник в муниципальной власти.

Сейчас «Горсвет» находится в ведении вице-мэра по транспорту и благоустройству Алексея Бубнова. «В ближайшее время „Горсвет“ передадут [вице-мэру по строительству Рустаму] Галямову», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе мэрии предложили дождаться официальной информации.

На сайте горадминистрации по-прежнему указано, что «Горсвет» подчиняется комитету по благоустройству, то есть Бубнову. Один источник агентства в мэрии назвал этот актив «проблемным», другой «условно проблемным». «По энергоэффективности и по автоматизации там все нормально, но опоры изношены», — объяснил второй собеседник. Примерно об этом же в октябре 2021-го на заседании гордумы говорил директор «Горсвета» Николай Петухов перед депутатами гордумы (12 октября). В частности, он отчитывался, что больше нормативного срока используются 70% опор освещения.

Позднее источники URA.RU рассказывали, что на «Горсвет» претендуют несколько крупных игроков, работающих на рынке телекоммуникаций. Среди них назывались уральская компания «Мотив» Виталия Кочеткова и «Ростелеком» (при этом ни одна из сторон свою заинтересованность не подтверждала). Но власти подчеркивали, что пока не уверены, что концессионное соглашение с кем-либо из потенциальных инвесторов было бы выгодно для города.

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