В ЯНАО потепление до ноля градусов приведет к коллапсу на дорогах

В ЯНАО впервые в 2022 году так сильно потеплеет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Ямале в пятницу, 18 февраля, потеплеет до ноля градусов, поэтому на трех зимниках, соединяющих отдаленные муниципалитеты с землей, введут ограничения. Об этом сообщается на официальной странице департамента транспорта и дорожного хозяйства в социальной сети «ВКонтакте».

«С 18 февраля синоптики прогнозируют повышение температуры окружающего воздуха до 0 ?, усиление ветра и метель. В связи с этим на региональных зимниках Коротчаево — Красноселькуп, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале будут введены ограничения», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что из-за погоды зимники могут закрыть полностью. Кроме того, автомобилистов попросили быть осторожными и не выезжать на закрытые зимники.

По данным сервиса прогноза погоды РП5, в регионе столбик термометра будет подниматься до ноля градусов в субботу и воскресенье. Это первое в этом году не минусовая температура.