16 февраля 2022
15 февраля 2022

В ЯНАО потепление до ноля градусов приведет к коллапсу на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, слякоть, лужи, потепление, зима
В ЯНАО впервые в 2022 году так сильно потеплеет Фото:

На Ямале в пятницу, 18 февраля, потеплеет до ноля градусов, поэтому на трех зимниках, соединяющих отдаленные муниципалитеты с землей, введут ограничения. Об этом сообщается на официальной странице департамента транспорта и дорожного хозяйства в социальной сети «ВКонтакте».

«С 18 февраля синоптики прогнозируют повышение температуры окружающего воздуха до 0 ?, усиление ветра и метель. В связи с этим на региональных зимниках Коротчаево — Красноселькуп, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале будут введены ограничения», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что из-за погоды зимники могут закрыть полностью. Кроме того, автомобилистов попросили быть осторожными и не выезжать на закрытые зимники.

По данным сервиса прогноза погоды РП5, в регионе столбик термометра будет подниматься до ноля градусов в субботу и воскресенье. Это первое в этом году не минусовая температура.

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На Ямале в пятницу, 18 февраля, потеплеет до ноля градусов, поэтому на трех зимниках, соединяющих отдаленные муниципалитеты с землей, введут ограничения. Об этом сообщается на официальной странице департамента транспорта и дорожного хозяйства в социальной сети «ВКонтакте». «С 18 февраля синоптики прогнозируют повышение температуры окружающего воздуха до 0 ?, усиление ветра и метель. В связи с этим на региональных зимниках Коротчаево — Красноселькуп, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале будут введены ограничения», — говорится в сообщении. Также в ведомстве отметили, что из-за погоды зимники могут закрыть полностью. Кроме того, автомобилистов попросили быть осторожными и не выезжать на закрытые зимники. По данным сервиса прогноза погоды РП5, в регионе столбик термометра будет подниматься до ноля градусов в субботу и воскресенье. Это первое в этом году не минусовая температура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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