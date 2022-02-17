Министр РФ рассказал, как повысить шансы на поступление в вуз

В 2022 году российские абитуриенты смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Бонусы достанутся не только тем, у кого есть золотой знак ГТО, но и тем, кто имеет серебряный или бронзовый знак. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время пресс-конференции в ТАСС.
«Приемная компания будет проходить с 20 июня. Мы рассчитываем, что больше абитуриентов поступят бесплатно», — отметил Фальков.
Ранее вузы давали дополнительные баллы к ЕГЭ только за золотые знаки ГТО. За них начисляли от 2 до 10 баллов.
Знак отличия ГТО можно получить за успешное выполнение ряда спортивных упражнений. Среди обязательных испытаний — бег на короткие и длинные дистанции, подтягивания, отжимания и наклоны.
В 2022 году российские абитуриенты смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Бонусы достанутся не только тем, у кого есть золотой знак ГТО, но и тем, кто имеет серебряный или бронзовый знак. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время пресс-конференции в ТАСС. «Приемная компания будет проходить с 20 июня. Мы рассчитываем, что больше абитуриентов поступят бесплатно», — отметил Фальков. Ранее вузы давали дополнительные баллы к ЕГЭ только за золотые знаки ГТО. За них начисляли от 2 до 10 баллов. Знак отличия ГТО можно получить за успешное выполнение ряда спортивных упражнений. Среди обязательных испытаний — бег на короткие и длинные дистанции, подтягивания, отжимания и наклоны.