Министр РФ рассказал, как повысить шансы на поступление в вуз

17 февраля 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

В этом году дополнительные баллы получат обладатели золотого, серебряного и бронзового знаков ГТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2022 году российские абитуриенты смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Бонусы достанутся не только тем, у кого есть золотой знак ГТО, но и тем, кто имеет серебряный или бронзовый знак. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время пресс-конференции в ТАСС. «Приемная компания будет проходить с 20 июня. Мы рассчитываем, что больше абитуриентов поступят бесплатно», — отметил Фальков. Ранее вузы давали дополнительные баллы к ЕГЭ только за золотые знаки ГТО. За них начисляли от 2 до 10 баллов. Знак отличия ГТО можно получить за успешное выполнение ряда спортивных упражнений. Среди обязательных испытаний — бег на короткие и длинные дистанции, подтягивания, отжимания и наклоны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году российские абитуриенты смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Бонусы достанутся не только тем, у кого есть золотой знак ГТО, но и тем, кто имеет серебряный или бронзовый знак. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время пресс-конференции в ТАСС. «Приемная компания будет проходить с 20 июня. Мы рассчитываем, что больше абитуриентов поступят бесплатно», — отметил Фальков. Ранее вузы давали дополнительные баллы к ЕГЭ только за золотые знаки ГТО. За них начисляли от 2 до 10 баллов. Знак отличия ГТО можно получить за успешное выполнение ряда спортивных упражнений. Среди обязательных испытаний — бег на короткие и длинные дистанции, подтягивания, отжимания и наклоны.