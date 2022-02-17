Министр РФ рассказал, как повысить шансы на поступление в вуз

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ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, фальков валерий
В этом году дополнительные баллы получат обладатели золотого, серебряного и бронзового знаков ГТО Фото:

В 2022 году российские абитуриенты смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Бонусы достанутся не только тем, у кого есть золотой знак ГТО, но и тем, кто имеет серебряный или бронзовый знак. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время пресс-конференции в ТАСС.

«Приемная компания будет проходить с 20 июня. Мы рассчитываем, что больше абитуриентов поступят бесплатно», — отметил Фальков.

Ранее вузы давали дополнительные баллы к ЕГЭ только за золотые знаки ГТО. За них начисляли от 2 до 10 баллов.

Знак отличия ГТО можно получить за успешное выполнение ряда спортивных упражнений. Среди обязательных испытаний — бег на короткие и длинные дистанции, подтягивания, отжимания и наклоны.

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В 2022 году российские абитуриенты смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Бонусы достанутся не только тем, у кого есть золотой знак ГТО, но и тем, кто имеет серебряный или бронзовый знак. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время пресс-конференции в ТАСС. «Приемная компания будет проходить с 20 июня. Мы рассчитываем, что больше абитуриентов поступят бесплатно», — отметил Фальков. Ранее вузы давали дополнительные баллы к ЕГЭ только за золотые знаки ГТО. За них начисляли от 2 до 10 баллов. Знак отличия ГТО можно получить за успешное выполнение ряда спортивных упражнений. Среди обязательных испытаний — бег на короткие и длинные дистанции, подтягивания, отжимания и наклоны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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