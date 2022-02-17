В российских вузах увеличат число бюджетных мест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение дипломов и выпускной УрФУ. Екатеринбург, университет, вуз, высшее образование, выпускной, бакалавр, бакалавриат, окончание университета
Поступить бесплатно смогут на 11,5 тысяч больше абитуриентов Фото:

Российским вузам на 2022 год выделили 588 тысяч бюджетных мест. Это на 11,5 тысяч больше, чем в 2021 году, рассказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время пресс-конференции в ТАСС.

«Увеличение бюджетных мест произойдет в аспирантуре, ординатуре и магистратуре. Это помогает нам решать важные задачи. В том числе приток молодежи в науку. Мы определили четыре основных направления, в которых будет увеличение бюджетных мест — это инженерные специальности, IT, здравоохранение и подготовка кадров для школы», — добавил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он уточнил, что на каждый ведущий регион страны придется от 11 до 15 тысяч бюджетных мест. А в 2023-2024 учебном году их число еще увеличится — до 590 тысяч.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским вузам на 2022 год выделили 588 тысяч бюджетных мест. Это на 11,5 тысяч больше, чем в 2021 году, рассказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время пресс-конференции в ТАСС. «Увеличение бюджетных мест произойдет в аспирантуре, ординатуре и магистратуре. Это помогает нам решать важные задачи. В том числе приток молодежи в науку. Мы определили четыре основных направления, в которых будет увеличение бюджетных мест — это инженерные специальности, IT, здравоохранение и подготовка кадров для школы», — добавил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он уточнил, что на каждый ведущий регион страны придется от 11 до 15 тысяч бюджетных мест. А в 2023-2024 учебном году их число еще увеличится — до 590 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...