В российских вузах увеличат число бюджетных мест

17 февраля 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Поступить бесплатно смогут на 11,5 тысяч больше абитуриентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российским вузам на 2022 год выделили 588 тысяч бюджетных мест. Это на 11,5 тысяч больше, чем в 2021 году, рассказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время пресс-конференции в ТАСС. «Увеличение бюджетных мест произойдет в аспирантуре, ординатуре и магистратуре. Это помогает нам решать важные задачи. В том числе приток молодежи в науку. Мы определили четыре основных направления, в которых будет увеличение бюджетных мест — это инженерные специальности, IT, здравоохранение и подготовка кадров для школы», — добавил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он уточнил, что на каждый ведущий регион страны придется от 11 до 15 тысяч бюджетных мест. А в 2023-2024 учебном году их число еще увеличится — до 590 тысяч. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским вузам на 2022 год выделили 588 тысяч бюджетных мест. Это на 11,5 тысяч больше, чем в 2021 году, рассказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время пресс-конференции в ТАСС. «Увеличение бюджетных мест произойдет в аспирантуре, ординатуре и магистратуре. Это помогает нам решать важные задачи. В том числе приток молодежи в науку. Мы определили четыре основных направления, в которых будет увеличение бюджетных мест — это инженерные специальности, IT, здравоохранение и подготовка кадров для школы», — добавил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он уточнил, что на каждый ведущий регион страны придется от 11 до 15 тысяч бюджетных мест. А в 2023-2024 учебном году их число еще увеличится — до 590 тысяч.