В ЯНАО ищут руководителей в департамент по делам коренных народов

В департамент ищут двух руководителей и трех специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В кадровый резерв департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО ищут начальников и заместителей. Об этом сообщается в документе на сайте правительства округа.

«Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в лице директора департамента Сотруевой Инны Васильевны объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв департамента для замещения следующих должностей государственной гражданской службы автономного округа», — говорится в документе. Всего в ведомство требуется пять сотрудников.

В ведущую группу должностей категории «Руководители» требуется заместитель начальника управления — начальник отдела социальной политики, традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности управления по установлению и реализации гарантий прав КМНС. Ориентировочный размер денежного содержания составит от 50 до 78 тысяч рублей. Также требуется начальник отдела информационно-аналитической работы управления социально-экономического прогнозирования и развития на зарплату до 78 тысяч рублей.

В департамент требуются и специалисты: замначальника отдела защиты прав КМНС от 45 до 70 тысяч рублей, заведующий сектором сопровождения информационных систем — до 68 тысяч, и главный специалист отдела информационно-аналитической работы до 64 тысяч рублей. Прием документов для участия в конкурсе начнется 18 февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что законодательное собрание ЯНАО объявило о начале конкурса на формирование кадрового резерва аппарата. Парламент ищет руководителей и специалистов среднего звена.

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