В Кремле раскрыли, о чем Путин будет говорить с премьером Японии

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин готов будет дать разъяснения по ситуации на юго-востоке Украины японскому премьер-министру Фумио Кисиде во время телефонного разговора Фото:

Президент РФ Владимир Путин готов будет дать разъяснения по ситуации на юго-востоке Украины премьер-министру Японии Фумио Кисиде. Это произойдет, если японский премьер проявит интерес к теме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Япония наш очень важный сосед, наш очень важный партнер. Это новое знакомство президента и премьер-министра. Мы надеемся, что акцент в разговоре будет сделан на двусторонних отношениях. Мы хотим дальнейшего развития наших двусторонних отношений. Они весьма многогранные. У нас существуют проблемы, и их тоже наверняка затронут президент и премьер-министр. Если для наших японских коллег положение дел на Украине представляет первостепенное значение, убежден, что президент Путин готов будет дать разъяснение», — сообщил Песков.

Телефонный разговор президента РФ и премьер-министра Японии анонсирован на вечер 17 февраля. Фумио Кисида занял свой пост в октябре 2021 года.

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Президент РФ Владимир Путин готов будет дать разъяснения по ситуации на юго-востоке Украины премьер-министру Японии Фумио Кисиде. Это произойдет, если японский премьер проявит интерес к теме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Япония наш очень важный сосед, наш очень важный партнер. Это новое знакомство президента и премьер-министра. Мы надеемся, что акцент в разговоре будет сделан на двусторонних отношениях. Мы хотим дальнейшего развития наших двусторонних отношений. Они весьма многогранные. У нас существуют проблемы, и их тоже наверняка затронут президент и премьер-министр. Если для наших японских коллег положение дел на Украине представляет первостепенное значение, убежден, что президент Путин готов будет дать разъяснение», — сообщил Песков. Телефонный разговор президента РФ и премьер-министра Японии анонсирован на вечер 17 февраля. Фумио Кисида занял свой пост в октябре 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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