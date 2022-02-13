Министерство иностранных дел Японии собирается отозвать некоторых дипломатов, находящихся в Киеве. об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK.
«Мы сократим функции японских посольств в Японии, эвакуировав лишь небольшое количество сотрудников посольства. Поскольку в будущем деятельность посольства будет ограничена, мы неоднократно призывали примерно 150 японцев, находящихся в Японии, немедленно эвакуироваться», — приводит NHK информацию министерства Японии.
Ранее появилась информация, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту. Также отмечается, что администрация президента США Джо Байдена собирается отозвать всех оставшихся дипломатов из Киева в течение 2 суток, уточняет Life. В последние месяцы страны Запада регулярно сообщают о военной активности со стороны России близ границ с Украиной, отмечает телеканал 360.
Министерство иностранных дел Японии собирается отозвать некоторых дипломатов, находящихся в Киеве. об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK. «Мы сократим функции японских посольств в Японии, эвакуировав лишь небольшое количество сотрудников посольства. Поскольку в будущем деятельность посольства будет ограничена, мы неоднократно призывали примерно 150 японцев, находящихся в Японии, немедленно эвакуироваться», — приводит NHK информацию министерства Японии. Ранее появилась информация, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту. Также отмечается, что администрация президента США Джо Байдена собирается отозвать всех оставшихся дипломатов из Киева в течение 2 суток, уточняет Life. В последние месяцы страны Запада регулярно сообщают о военной активности со стороны России близ границ с Украиной, отмечает телеканал 360.