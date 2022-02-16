В Курганской области резко выросли цены на квартиры

В Курганской области растут цены на жилье и в новостройках, и на вторичном рынке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость квартир Курганской области на первичном рынке выросла за год на 8,8% (данные на IV квартал 2021 года), на вторичном рынке — на 12,7%. Такие данные приводит Свердловскстат.

«Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья в IV квартале 2021 года к предыдущему кварталу составили соответственно 102,2 и 103,4 процента. К IV кварталу 2020 года — 108,8 и 112,7 процента», — говорится в комплексном докладе Свердловскстата о социально-экономическом положении Курганской области.

По данным ведомства, с начала 2021 года цены на первичном рынке жилья на квартиры среднего качества (типовые) выросли на 9,7%, улучшенного качества — на 6,9%. На вторичном рынке жилья квартиры среднего качества (типовые) подорожали на 14,3%, улучшенного качества — на 7,6%.

Ранее URA.RU сообщало, что, по данным регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, за последние несколько месяцев в Курганской области средняя рыночная стоимость жилья выросла на 20% и составила 44 400 рублей за квадратный метр (данные на I квартал 2022 года). В ведомстве считают, что это положительно скажется на динамике ввода жилья.