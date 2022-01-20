Власти Курганской области нашли плюс в росте цен на недвижимость

Средняя рыночная стоимость квадратного метра недвижимости в регионе выросла до 44 400 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за несколько месяцев средняя рыночная стоимость жилья выросла на 20% и составила 44 400 рублей за квадратный метр. По мнению представителей областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, это положительно повлияет на ввод жилья.

«В четвертом квартале 2021 года средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для Курганской области составляла 36 899 рублей. Увеличение показателя на 20% положительно скажется на динамике ввода жилья», — указано на сайте ведомства.

Представители департамента отметили, что в первом квартале 2022 года средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения установлена на уровне 44 400 рублей. Ее размер определили на основании отчетов строительных компаний.

Представители рынка недвижимости ранее сообщали, что стоимость курганских квартир выросла на вторичном рынке в 2021 году и продолжит расти в 2022 году. Также представители агентств недвижимости отмечают, что жители Кургана стали активнее покупать загородные дома.

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