Биолог Баранова: при коронавирусе возможны ложные симптомы

18 февраля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Человек испытывает большую тревожность из-за коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус вызывает у человека большую тревожность, поэтому у людей могут возникнуть психосоматические симптомы якобы указывающие на COVID-19. Об этом URA.RU рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова. «Конечно, бывают психосоматические симптомы, которые пациенты подписывают под ковид, потому что ковид сам по себе вызывает большую тревожность. Причем эта тревожность состоит из двух частей. Первая — это общая тревожность, связанная с пандемией, неизвестно, что будет завтра, родственники заболеют, то ли сам заболеешь, работа останется или нет, вот такая тревожность», — сказала Анча Баранова. Второй частью тревожности биолог назвала непосредственное воздействие коронавируса на мозг человека. «Вирус влияет на мозг, и он влияет в том числе путем расшатывания наших нормальных процессов, которые у нас происходят. Кто-то более склонен к тревожности, кто-то больше к депрессии, кто-то к чему-то еще, и это все в нормальном фенотипе. Нормальный фенотип, это не идеальная норма, это большой очерченный круг, но в нем кто-то может быть поближе к тревожности, либо к депрессии, либо к мании, но все это находится в пределах общей нормы», — уточнила собеседница агентства. «В связи с тем, что коронавирус вызывает воспаление и нейровоспаление, это дает вклад во все эти процессы и те акцентуации, которые у человека имеются, они во время коронавируса сами по себе могут обостряться. Они потом приходят в норму после снятия воспаления, что улучшает состояние. Но поэтому у нас бывают такие психосоматические симптомы», — добавила Анча Баранова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Коронавирус вызывает у человека большую тревожность, поэтому у людей могут возникнуть психосоматические симптомы якобы указывающие на COVID-19. Об этом URA.RU рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова. «Конечно, бывают психосоматические симптомы, которые пациенты подписывают под ковид, потому что ковид сам по себе вызывает большую тревожность. Причем эта тревожность состоит из двух частей. Первая — это общая тревожность, связанная с пандемией, неизвестно, что будет завтра, родственники заболеют, то ли сам заболеешь, работа останется или нет, вот такая тревожность», — сказала Анча Баранова. Второй частью тревожности биолог назвала непосредственное воздействие коронавируса на мозг человека. «Вирус влияет на мозг, и он влияет в том числе путем расшатывания наших нормальных процессов, которые у нас происходят. Кто-то более склонен к тревожности, кто-то больше к депрессии, кто-то к чему-то еще, и это все в нормальном фенотипе. Нормальный фенотип, это не идеальная норма, это большой очерченный круг, но в нем кто-то может быть поближе к тревожности, либо к депрессии, либо к мании, но все это находится в пределах общей нормы», — уточнила собеседница агентства. «В связи с тем, что коронавирус вызывает воспаление и нейровоспаление, это дает вклад во все эти процессы и те акцентуации, которые у человека имеются, они во время коронавируса сами по себе могут обостряться. Они потом приходят в норму после снятия воспаления, что улучшает состояние. Но поэтому у нас бывают такие психосоматические симптомы», — добавила Анча Баранова.