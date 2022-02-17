Байден назвал сроки «вторжения» России на Украину

17 февраля 2022 в 21:56 Размер текста - 17 +

Джо Байден сообщил о признаках «вторжения» РФ на Украину Фото: Susan Walsh AP/TASS новость из сюжета Война на Украине В ближайшие несколько дней Россия «вторгнется» на территорию Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Есть все признаки того, что Россия готова войти в Украину. Вторжение может произойти в ближайшие несколько дней», — приводит его слова издание The Telegraph. Он предупредил, что угроза вторжения «очень высока», сообщает телеканал 360. По информации американского лидера, Россия проводит [военную] операцию «под ложным флагом, чтобы иметь предлог для вмешательства». Последнее «вторжение» России на Украину, по информации зарубежных СМИ, должно было состояться 16 февраля. Однако этого не произошло, и британская газета Mirror выпустила новый материал, в котором говорится: «дедлайн на 3 ночи [время якобы нападения] истек», пишет деловое издание «Взгляд». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ближайшие несколько дней Россия «вторгнется» на территорию Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Есть все признаки того, что Россия готова войти в Украину. Вторжение может произойти в ближайшие несколько дней», — приводит его слова издание The Telegraph. Он предупредил, что угроза вторжения «очень высока», сообщает телеканал 360. По информации американского лидера, Россия проводит [военную] операцию «под ложным флагом, чтобы иметь предлог для вмешательства». Последнее «вторжение» России на Украину, по информации зарубежных СМИ, должно было состояться 16 февраля. Однако этого не произошло, и британская газета Mirror выпустила новый материал, в котором говорится: «дедлайн на 3 ночи [время якобы нападения] истек», пишет деловое издание «Взгляд».