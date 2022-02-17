Американский дипломат обвинила Россию во вторжениях в Европу

18 февраля 2022 в 08:29 Размер текста - 17 +

Постпред США при ООН заявила, что Россия неоднократно вторгалась в Восточную Европу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия уже вторгалась в Восточную Европу. Об этом она рассказала в интервью CNN, расшифровка которого размещена на сайте постпредства. «Я думаю, что мы все видим одни и те же вещи, и это может интерпретироваться по-разному. Но это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — заявила Томас-Гринфилд, комментируя якобы возможное «вторжение» РФ на Украину. Иностранные СМИ ранее со ссылкой на полученные от инсайдеров разведданные неоднократно заявляли, что Россия предпримет попытку «вторжения» на Украину 16 февраля. В частности, по информации The Sun, военные действия должны были начаться в 03:00 по киевскому времени. После того, как «нападения» на Украину не состоялось, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в США никогда не называли точных сроков. При этом президент США Джо Байден продолжает утверждать, что РФ «вторгнется» уже в ближайшее время, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия уже вторгалась в Восточную Европу. Об этом она рассказала в интервью CNN, расшифровка которого размещена на сайте постпредства. «Я думаю, что мы все видим одни и те же вещи, и это может интерпретироваться по-разному. Но это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — заявила Томас-Гринфилд, комментируя якобы возможное «вторжение» РФ на Украину. Иностранные СМИ ранее со ссылкой на полученные от инсайдеров разведданные неоднократно заявляли, что Россия предпримет попытку «вторжения» на Украину 16 февраля. В частности, по информации The Sun, военные действия должны были начаться в 03:00 по киевскому времени. После того, как «нападения» на Украину не состоялось, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в США никогда не называли точных сроков. При этом президент США Джо Байден продолжает утверждать, что РФ «вторгнется» уже в ближайшее время, передает телеканал 360.