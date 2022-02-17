17 февраля 2022
16 февраля 2022

Пермячку изнасиловали двое подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, бытовое убийство, удушье
Подростки заманили женщину в безлюдное место Фото:

Двое подростков 14 и 15 лет в Пермском районе изнасиловали женщину. Для этого они заманили нетрезвую пермячку в безлюдное место, рассказали в следственном комитете.

«В августе 2021 года 14-летний и 15-летний подростки в одном из населенных пунктов Пермского района встретили ранее им знакомую женщину, находившуюся в состоянии опьянения. Под надуманным предлогом несовершеннолетние проследовали с ней в безлюдное место, где, удерживая женщину и высказывая в ее адрес угрозы применения насилия, поочередно совершили ее изнасилование», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

Подростков задержали. Суд признал их виновными по статье УК «Изнасилование, совершенное группой лиц» и отправил на полтора года в воспитательную колонию.

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Двое подростков 14 и 15 лет в Пермском районе изнасиловали женщину. Для этого они заманили нетрезвую пермячку в безлюдное место, рассказали в следственном комитете. «В августе 2021 года 14-летний и 15-летний подростки в одном из населенных пунктов Пермского района встретили ранее им знакомую женщину, находившуюся в состоянии опьянения. Под надуманным предлогом несовершеннолетние проследовали с ней в безлюдное место, где, удерживая женщину и высказывая в ее адрес угрозы применения насилия, поочередно совершили ее изнасилование», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. Подростков задержали. Суд признал их виновными по статье УК «Изнасилование, совершенное группой лиц» и отправил на полтора года в воспитательную колонию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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