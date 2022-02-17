Пермячку изнасиловали двое подростков

Двое подростков 14 и 15 лет в Пермском районе изнасиловали женщину. Для этого они заманили нетрезвую пермячку в безлюдное место, рассказали в следственном комитете.
«В августе 2021 года 14-летний и 15-летний подростки в одном из населенных пунктов Пермского района встретили ранее им знакомую женщину, находившуюся в состоянии опьянения. Под надуманным предлогом несовершеннолетние проследовали с ней в безлюдное место, где, удерживая женщину и высказывая в ее адрес угрозы применения насилия, поочередно совершили ее изнасилование», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.
Подростков задержали. Суд признал их виновными по статье УК «Изнасилование, совершенное группой лиц» и отправил на полтора года в воспитательную колонию.
Двое подростков 14 и 15 лет в Пермском районе изнасиловали женщину. Для этого они заманили нетрезвую пермячку в безлюдное место, рассказали в следственном комитете. «В августе 2021 года 14-летний и 15-летний подростки в одном из населенных пунктов Пермского района встретили ранее им знакомую женщину, находившуюся в состоянии опьянения. Под надуманным предлогом несовершеннолетние проследовали с ней в безлюдное место, где, удерживая женщину и высказывая в ее адрес угрозы применения насилия, поочередно совершили ее изнасилование», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. Подростков задержали. Суд признал их виновными по статье УК «Изнасилование, совершенное группой лиц» и отправил на полтора года в воспитательную колонию.