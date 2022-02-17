Пермячку изнасиловали двое подростков

18 февраля 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

Подростки заманили женщину в безлюдное место Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое подростков 14 и 15 лет в Пермском районе изнасиловали женщину. Для этого они заманили нетрезвую пермячку в безлюдное место, рассказали в следственном комитете. «В августе 2021 года 14-летний и 15-летний подростки в одном из населенных пунктов Пермского района встретили ранее им знакомую женщину, находившуюся в состоянии опьянения. Под надуманным предлогом несовершеннолетние проследовали с ней в безлюдное место, где, удерживая женщину и высказывая в ее адрес угрозы применения насилия, поочередно совершили ее изнасилование», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. Подростков задержали. Суд признал их виновными по статье УК «Изнасилование, совершенное группой лиц» и отправил на полтора года в воспитательную колонию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Двое подростков 14 и 15 лет в Пермском районе изнасиловали женщину. Для этого они заманили нетрезвую пермячку в безлюдное место, рассказали в следственном комитете. «В августе 2021 года 14-летний и 15-летний подростки в одном из населенных пунктов Пермского района встретили ранее им знакомую женщину, находившуюся в состоянии опьянения. Под надуманным предлогом несовершеннолетние проследовали с ней в безлюдное место, где, удерживая женщину и высказывая в ее адрес угрозы применения насилия, поочередно совершили ее изнасилование», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. Подростков задержали. Суд признал их виновными по статье УК «Изнасилование, совершенное группой лиц» и отправил на полтора года в воспитательную колонию.