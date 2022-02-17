17 февраля 2022
16 февраля 2022

Курганский губернатор попросил не «хулиганить» с больничными

© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение. Курган, шумков вадим
Своим мнением губернатор Вадим Шумков поделился в соцсети «ВКонтакте» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области некоторые жители пытаются оформить фиктивные больничные. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков и попросил не нарушать закон.

«К сожалению, поступает инфо о попытках, используя новые форматы работы с коронавирусом, фиктивно оформить дистанционный больничный либо получить препараты для амбулаторного лечения авансом, не имея к тому показаний. Друзья, большая просьба не „хулиганить“, деньги казенные, а лекарства нужны тем, кто по-настоящему болеет», — написал Шумков в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор добавил, что последние полмесяца в регионе росла заболеваемость коронавирусом. Поэтому, по его словам, в решениях, связанных с антиковидными ограничениями, нет резких изменений.

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В Курганской области некоторые жители пытаются оформить фиктивные больничные. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков и попросил не нарушать закон. «К сожалению, поступает инфо о попытках, используя новые форматы работы с коронавирусом, фиктивно оформить дистанционный больничный либо получить препараты для амбулаторного лечения авансом, не имея к тому показаний. Друзья, большая просьба не „хулиганить“, деньги казенные, а лекарства нужны тем, кто по-настоящему болеет», — написал Шумков в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Губернатор добавил, что последние полмесяца в регионе росла заболеваемость коронавирусом. Поэтому, по его словам, в решениях, связанных с антиковидными ограничениями, нет резких изменений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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