Курганский губернатор попросил не «хулиганить» с больничными

18 февраля 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Своим мнением губернатор Вадим Шумков поделился в соцсети «ВКонтакте» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Курганской области некоторые жители пытаются оформить фиктивные больничные. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков и попросил не нарушать закон. «К сожалению, поступает инфо о попытках, используя новые форматы работы с коронавирусом, фиктивно оформить дистанционный больничный либо получить препараты для амбулаторного лечения авансом, не имея к тому показаний. Друзья, большая просьба не „хулиганить“, деньги казенные, а лекарства нужны тем, кто по-настоящему болеет», — написал Шумков в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Губернатор добавил, что последние полмесяца в регионе росла заболеваемость коронавирусом. Поэтому, по его словам, в решениях, связанных с антиковидными ограничениями, нет резких изменений. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Курганской области некоторые жители пытаются оформить фиктивные больничные. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков и попросил не нарушать закон. «К сожалению, поступает инфо о попытках, используя новые форматы работы с коронавирусом, фиктивно оформить дистанционный больничный либо получить препараты для амбулаторного лечения авансом, не имея к тому показаний. Друзья, большая просьба не „хулиганить“, деньги казенные, а лекарства нужны тем, кто по-настоящему болеет», — написал Шумков в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Губернатор добавил, что последние полмесяца в регионе росла заболеваемость коронавирусом. Поэтому, по его словам, в решениях, связанных с антиковидными ограничениями, нет резких изменений.