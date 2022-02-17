Курганский губернатор попросил не «хулиганить» с больничными

В Курганской области некоторые жители пытаются оформить фиктивные больничные. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков и попросил не нарушать закон.
«К сожалению, поступает инфо о попытках, используя новые форматы работы с коронавирусом, фиктивно оформить дистанционный больничный либо получить препараты для амбулаторного лечения авансом, не имея к тому показаний. Друзья, большая просьба не „хулиганить“, деньги казенные, а лекарства нужны тем, кто по-настоящему болеет», — написал Шумков в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
Губернатор добавил, что последние полмесяца в регионе росла заболеваемость коронавирусом. Поэтому, по его словам, в решениях, связанных с антиковидными ограничениями, нет резких изменений.
В Курганской области некоторые жители пытаются оформить фиктивные больничные. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков и попросил не нарушать закон. «К сожалению, поступает инфо о попытках, используя новые форматы работы с коронавирусом, фиктивно оформить дистанционный больничный либо получить препараты для амбулаторного лечения авансом, не имея к тому показаний. Друзья, большая просьба не „хулиганить“, деньги казенные, а лекарства нужны тем, кто по-настоящему болеет», — написал Шумков в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Губернатор добавил, что последние полмесяца в регионе росла заболеваемость коронавирусом. Поэтому, по его словам, в решениях, связанных с антиковидными ограничениями, нет резких изменений.