Олег Матыцин приехал в Екатеринбург 18 февраля для совещания по подготовке Универсиады-2023 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр спорта России Олег Матыцин приехал в Екатеринбург 18 февраля для совещания по подготовке Универсиады-2023. Одним из объектов для посещения стала строящаяся многофункциональная арена УГМК. Сюда Матыцин прибыл вместе с губернатором региона Евгением Куйвашевым, передает корреспондент URA.RU.

«Министр спорта РФ приехал на ледовую арену УГМК. Вместе с ним — губернатор Евгений Куйвашев», — передает корреспондент URA.RU с места событий.

URA.RU ранее сообщало, что минспорта РФ, президент FISU Олег Матыцин посетит Екатеринбург. В рамках визита он осмотрит строящиеся к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге спортивные объекты. Председатель думского комитета по спорту Дмитрий Свищев сообщил корреспонденту URA.RU, что у делегации из Москвы обширная выездная программа — в планах осмотреть все объекты будущей Универсиады в Екатеринбург, спортивные объекты УГМК, встретиться с губернатором региона и со спортивной общественностью.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU