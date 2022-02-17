17 февраля 2022

Минспорта РФ приехал с проверкой на УГМК-Арену в Екатеринбург. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая арена УГМК. Екатеринбург
Олег Матыцин приехал в Екатеринбург 18 февраля для совещания по подготовке Универсиады-2023 Фото:

Министр спорта России Олег Матыцин приехал в Екатеринбург 18 февраля для совещания по подготовке Универсиады-2023. Одним из объектов для посещения стала строящаяся многофункциональная арена УГМК. Сюда Матыцин прибыл вместе с губернатором региона Евгением Куйвашевым, передает корреспондент URA.RU.

«Министр спорта РФ приехал на ледовую арену УГМК. Вместе с ним — губернатор Евгений Куйвашев», — передает корреспондент URA.RU с места событий.

URA.RU ранее сообщало, что минспорта РФ, президент FISU Олег Матыцин посетит Екатеринбург. В рамках визита он осмотрит строящиеся к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге спортивные объекты. Председатель думского комитета по спорту Дмитрий Свищев сообщил корреспонденту URA.RU, что у делегации из Москвы обширная выездная программа — в планах осмотреть все объекты будущей Универсиады в Екатеринбург, спортивные объекты УГМК, встретиться с губернатором региона и со спортивной общественностью.

Ледовая арена УГМК. Екатеринбург
Фото:
Ледовая арена УГМК. Екатеринбург
Фото:
Ледовая арена УГМК. Екатеринбург
Фото:
Ледовая арена УГМК. Екатеринбург
Фото:
Ледовая арена УГМК. Екатеринбург
Фото:

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Министр спорта России Олег Матыцин приехал в Екатеринбург 18 февраля для совещания по подготовке Универсиады-2023. Одним из объектов для посещения стала строящаяся многофункциональная арена УГМК. Сюда Матыцин прибыл вместе с губернатором региона Евгением Куйвашевым, передает корреспондент URA.RU. «Министр спорта РФ приехал на ледовую арену УГМК. Вместе с ним — губернатор Евгений Куйвашев», — передает корреспондент URA.RU с места событий. URA.RU ранее сообщало, что минспорта РФ, президент FISU Олег Матыцин посетит Екатеринбург. В рамках визита он осмотрит строящиеся к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге спортивные объекты. Председатель думского комитета по спорту Дмитрий Свищев сообщил корреспонденту URA.RU, что у делегации из Москвы обширная выездная программа — в планах осмотреть все объекты будущей Универсиады в Екатеринбург, спортивные объекты УГМК, встретиться с губернатором региона и со спортивной общественностью.
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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