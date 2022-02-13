Министр РФ и депутаты Госдумы едут с проверкой в Екатеринбург

14 февраля 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

Министр спорта России, президент FISU Олег Матыцин приедет в Екатеринбург 18 февраля для совещания по подготовке Универсиады-2023. Вместе с ним прибудут члены комитета Госдумы по физкультуре, которые осмотрят строительство объектов игр. Об этом URA.RU сообщил источник во власти, информацию подтвердил председатель думского комитета Дмитрий Свищев. «У нас обширная выездная программа в Екатеринбурге. [Планируем осмотреть] все объекты будущей Универсиады, спортивные объекты УГМК. Будем встречаться с губернатором [Евгением Куйвашевым] и со спортивной общественностью. Министр также планирует совещания», — рассказал агентству Свищев. Ожидается, что Матыцин встретится с представителями FISU, которые в эти дни тоже работают в Екатеринбурге. Международная делегация прибыла 13 февраля, ее представители проводят совещания и планируют лично осмотреть две стройки Универсиады. По данным источника URA.RU в свердловской власти, 16 февраля с чиновниками FISU встретится губернатор Куйвашев. Официально уточнить планы Матыцина и Куйвашева не удалось. К моменту публикации в пресс-службе Минспорта РФ и свердловском департаменте информполитики не ответили на запрос URA.RU. Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. Ход подготовки регулярно инспектируют федеральные чиновники. Беспокойство высказывал помощник президента РФ Игорь Левитин, которому доложили, что пока темпы оставляют желать лучшего. Затем вице-премьер Дмитрий Чернышенко указывал губернатору Евгению Куйвашеву, что возведение объектов игр (всего их 31) идет с отставанием от графика. Самые большие сложности власти испытывают из-за строительства деревни Универсиады, где разместят спортсменов и членов иностранных делегаций.