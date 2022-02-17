17 февраля 2022

Пермский маньяк-людоед не хочет выходить из тюрьмы. Он боится снова кого-нибудь съесть

© Служба новостей «URA.RU»
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Малышев оформил явку с повинной и готовится рассказать о нераскрытых преступлениях Фото:

Пермский людоед Михаил Малышев, отбывающий наказание в колонии уже 23 года, не хочет выходить на свободу. Вне колонии осужденного никто не ждет, а сам он боится снова взяться за старые преступления. В октябре 2022 года заканчивается его срок заключения.

«Пермский людоед после 23 лет колонии не спешит выходить на свободу. 57-летний Михаил понимает, что его никто не ждет», — пишет «ВКурсе.ру». Ради того, чтобы не покидать место заключения мужчина готов сознаться в нескольких преступлениях.

Мать и сестра маньяка, как сообщает издание, заявили, что не желают видеть родственника ни дома, ни вообще на свободе. Также боится встречи и бывшая сожительница Малышева, которую он под страхом издевательств заставлял искать новых жертв.

Осужденный понимает, что на воле он не сможет прожить и говорит, что в колонии тепло и сытно. Также он боится, что на свободе он снова может кого-нибудь убить и съесть. Поэтому Малышев оформил явку с повинной и готовится рассказать о нераскрытых преступлениях, совершенных четверть века назад, чтобы продлить свой срок.

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Пермский людоед Михаил Малышев, отбывающий наказание в колонии уже 23 года, не хочет выходить на свободу. Вне колонии осужденного никто не ждет, а сам он боится снова взяться за старые преступления. В октябре 2022 года заканчивается его срок заключения. «Пермский людоед после 23 лет колонии не спешит выходить на свободу. 57-летний Михаил понимает, что его никто не ждет», — пишет «ВКурсе.ру». Ради того, чтобы не покидать место заключения мужчина готов сознаться в нескольких преступлениях. Мать и сестра маньяка, как сообщает издание, заявили, что не желают видеть родственника ни дома, ни вообще на свободе. Также боится встречи и бывшая сожительница Малышева, которую он под страхом издевательств заставлял искать новых жертв. Осужденный понимает, что на воле он не сможет прожить и говорит, что в колонии тепло и сытно. Также он боится, что на свободе он снова может кого-нибудь убить и съесть. Поэтому Малышев оформил явку с повинной и готовится рассказать о нераскрытых преступлениях, совершенных четверть века назад, чтобы продлить свой срок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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