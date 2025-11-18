Плавала в ледяной Каме и не замерзла: журналист URA.RU попробовала айс-флоатинг в Перми. Фото, видео
Тело как будто парит в невесомости
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
За последний год в России вырос интерес к айс-флоатингу. К такому выводу пришли аналитики Агентства развития Мончегорска. С ноября 2025 года этот вид зимней активности появился и в Перми. Корреспондент URA.RU отправился в центр водного отдыха, чтобы выяснить, почему айс-флоатинг так популярен.
Где заняться айс-флоатингом?
В Перми айс-флоатинг организует центр водного отдыха «Поплыли», который находится в яхт-клубе «Кабельщик» в микрорайне Гайва. Туда мы и отправились. На месте нас встретил владелец центра Илья Запорожец, который рассказал все о новом виде зимнего отдыха.
Плавание проходит под руководством опытных инструкторов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Что такое айс-флоатинг?
Это погружение в холодную воду в специальном гидрокостюме, который держит человека на поверхности и защищает от холода. Такой вид отдыха придумали в Сандинавских странах, где развита зимняя рыбалка и мореходство. На случай кораблекрушения у всех судов дожны быть спасательные гидрокостюмы из неопрена.
«Однажны корабль потерпел крушение в открытом море, и из всех членов экипажа выжил только один. Он 1,5 суток плавал в этом гидрокостюме, пока его не нашли спасатели. Постепенно в Скандинавии такие костюмы стали использвать в качестве аттракциона для туристов. Затем этот вид активности появился у нас», — рассказал Илья.
В России айс-флоатинг впервые запустили в Мурманской области, затем тренд подхватили на Камчатке, Байкале и в Карелии. В феврале 2025 года появилась информаия об айс-флоатинге в Пермском крае на Голубых озерах рядом с Александровском, а в ноябре подобную активность организовали в Лысьве и на горнолыжной базе «Жебреи».
Какие есть противопоказания?
Костюм может выдержать человека весом до 100 килограммов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Особых противопоказаний нет. Главное, чтобы костюм налез, а он свободно вмещает человека ростом до 195 сантиметров и весом до 100 килограммов. Уметь плавать не обязательно, но это будет преимуществом. «Костюм держит на воде и не дает утонуть. Но если человек не умеет плавать или боится воды, может запаниковать», — отметил Илья.
Что насчет пользы для организма?
Научных исследований, что айс-флоатинг положительно влияет на здоровье, пока нет. Но, например, на сайте пермских «Терм плюс», корторые проводят флоатинг в капсуле, пишут, что эта процедура снижает тревожность, ускоряет восстановление мышц после физических нагрузок, нормализует артериальное давление, улучшает сон.
Гости центра водного отдыха «Поплыли» после часа айс-флоатинга отметили, что это хороший способ восстановления и расслабления. «К нам как-то пришли девушки, которые жаловались на дискомофрт и боли в пояснице, ягодичной мышце. После плавания они рассказали, что им стало лучше», — отметил Илья.
Что нужно для айс-флоатинга?
Не обязательно уметь плавать
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Для удобства клиентов в центре водного отдыха создали чек-лист, что взять с собой. Для купания нужны термобелье, носки, тонкая балаклава или шапка. Можно еще взять перчатки, но мне они не пригодились. На всякий случай рекомендуют иметь небольшое полотенце и сменную одежду.
Забегая вперед, отмечу, что у меня во время купания вымокло только лицо, поэтому «сменка» и полотенце не пригодились. Девушкам с длинными волосами не стоит забывать резики. Еще можно взять перекус, так как водные процедуры пробуждают аппетит.
Как проходит плавание?
После беседы об истории и пользе айс-флоатинга отправилась переодеваться в теплую палатку. Надеть гидрокостюм оказалось не так просто, но в этом помогает инструктор. Ходить в нем тоже не очень удобно, так как даже при моем росте 185 сантиметров костюм на мне «висел». При этом на улице он хорошо согревает. В день купания было от -3 до 0 градусов. Минимальной допустимой температуры воздуха для купания нет. Айс-флоатинг доступен даже в мороз.
Плавать в «скафандре» приятно
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
А дальше началось самое интересное, точнее страшное. В воду лезть совсем не хотелось. Казалось, что гидрокостюм не спасет от холода реки. Аккуратно спустилась в воду с пирса по лестнице. Костюм меня сразу поднял на поверхность. Оставалось только лечь, расслабиться и наслаждаться моментом. Тело было как будто в невесомости. Очень необычные ощущения, не такие как при купании летом в реке. Все время за плаванием наблюдает инструктор, который может сделать фото и видео, а при необходимости оказать первую помощь.
Когда наскучило созерцать небо, попробовала плавать. Это оказалось непросто, так как костюм выталкивает тело на поверхность воды и создает дополнительную нагрузку на мышцы. Встать вертикально тоже не получилось. Для этого нужны более сильные мышцы пресса и спины.
Продвинутые любители зимнего плавания могут прыгать в воду с пирса
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Еще одно развлечение — прыжки с пирса. Я даже летом не люблю нырять, но тут решила попробовать. Это было еще страшнее, чем просто опуститься в воду. Но все-таки решилась и прыгнула. Когда еще удастся понырять в ледяной воде в ноябре!
Так за ныряниями и купанием незаметно прошли 40 минут. А после этого в теплой уютной палатке пили горячий чай с печеньем и конфетами, делились эмоциями и впечатлениями.
В среднем сеанс айс-флоатинга длится около двух часов. Одновременно может купаться компания до восьми человек. В декабре в центре водного отдыха появятся детские костюмы. Также вместо купания можно заняться айс-сапбордингом. То есть поплавать на сапах в этих же гидрокостюмах. Стоит айс-флоатинг и айс-сапбординг — 3,5 тысячи рублей за человека, но в декабре цена вырастет до 4,5 тысячи рублей.
«Мы начали проводить айс-флоатинг с 1 ноября. Уже было много желающих, и достаточно плотная запись на ближайшие дни», — добавил Илья.
Плавание завершается чаепитием
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Итог
Айс-флоатинг — хороший вариант для активных зимних выходных. Он помогает расслабиться, замедлиться, побыть наедине с собой, своими мыслями, отвлечься от проблем. А если хочется веселья, можно плавать с компанией, изображать разные фигуры на воде, нырять с пирса, делать фото и видео. Здорово, что такой вид досуга появился в Перми.
Материал из сюжета:Проверено на себе
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!