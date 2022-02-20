Депутат Госдумы допустил объединение России, Украины и Белоруссии

21 февраля 2022 в 09:12 Размер текста - 17 +

Россия, Украина и Белоруссия могут стать ядром для нового государства, считает Леонид Калашников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В будущем Киргизия, Армения и Украина могут присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, что приведет к созданию новой страны. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Сразу же после развала Советского Союза так и думали, что будут Россия, Беларусь, Украина и Казахстан, возможно, учитывая, что с Казахстаном мы всегда были вместе, и его просторы были присоединены во времена Советского Союза. Так что я надеюсь, что вокруг этих трех народов — Беларусь, Украина, Россия и будет формироваться какое-то ядро, которое со временем будет каким-то новым государством. Я уже говорю, что на базе Союзного государства вырастет такое, что будет называться другим государством», — заявил он. По словам депутата Госдумы, некоторые страны сами изъявляли желания войти в состав России. «Многие государства шли к России. В отличие от Англии у нас не было никогда колоний, мы всегда в этом смысле шли и осваивали более-менее мирно свои территории, присоединяя окраины. Я думаю, что в данной ситуации, когда вы говорите о ближайшей перспективе, это могла бы быть Киргизия, Армения, которые осознают, что им не хватает безопасности для собственного существования», — сказал Леонид Калашников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В будущем Киргизия, Армения и Украина могут присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, что приведет к созданию новой страны. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Сразу же после развала Советского Союза так и думали, что будут Россия, Беларусь, Украина и Казахстан, возможно, учитывая, что с Казахстаном мы всегда были вместе, и его просторы были присоединены во времена Советского Союза. Так что я надеюсь, что вокруг этих трех народов — Беларусь, Украина, Россия и будет формироваться какое-то ядро, которое со временем будет каким-то новым государством. Я уже говорю, что на базе Союзного государства вырастет такое, что будет называться другим государством», — заявил он. По словам депутата Госдумы, некоторые страны сами изъявляли желания войти в состав России. «Многие государства шли к России. В отличие от Англии у нас не было никогда колоний, мы всегда в этом смысле шли и осваивали более-менее мирно свои территории, присоединяя окраины. Я думаю, что в данной ситуации, когда вы говорите о ближайшей перспективе, это могла бы быть Киргизия, Армения, которые осознают, что им не хватает безопасности для собственного существования», — сказал Леонид Калашников.