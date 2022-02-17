Курганцы выберут кандидата на замену несостоявшемуся мэру

Предварительное голосование «Единой России» назначено на 19 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предварительное голосование «Единой России» перед довыборами в гордуму Кургана пройдет на одном избирательном участке 19 февраля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Место в гордуме стало вакантным в июле 2021 года, когда экс-депутат Роман Сергеечев добровольно сдал мандат после участия в выборах главы Кургана.

«Предварительное голосование пройдет 19 февраля в гимназии №47. Время работы участка — с 8.00 до 17.00. Все жители округа №5 могут прийти и проголосовать», — рассказали в реготделении партии.

В ЕР отметили, что место проведения предварительного голосования согласовано с избиркомом. Желающим принять в нем участие необходимо взять с собой паспорт. «По результатам предварительного голосования кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей, представит партию на выборах 24 апреля», — отмечают в пресс-службе.

Как ранее сообщало URA.RU, документы на участие в предварительном голосовании подали три человека. Это студентка второго курса Курганского филиала РАНХиГС Ксения Ковалева, замдиректора по воспитательной работе гимназии №47 Татьяна Кравец, специалист по охране труда автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр обучения безопасности труда» Денис Сурин.

Выборы в гордуму по округу №5 назначены на 24 апреля. Это место в гордуме стало вакантным в июле 2021 года, когда Сергеечев добровольно сдал мандат и вышел из «Единой России». Перед этим он участвовал в выборах мэра Кургана и изначально набрал на два голоса больше, чем его соперница Елена Ситникова. Но этого оказалось недостаточно для победы. На повторном голосовании победила Ситникова, которая и стала мэром. Ранее URA.RU сообщало, что КПРФ планирует выдвинуть в гордуму Игоря Гатаулина, помощника депутата облдумы.

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