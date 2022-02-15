Бывший соперник спикера гордумы Кургана идет на выборы

16 февраля 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Руководитель «Молодой гвардии Единой России» в Кургане Денис Сурин подал документы на участие в предварительном внутрипартийном голосовании перед выборами в гордуму по округу №5. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. В январе Сурин выдвигался на пост секретаря местного отделения ЕР, но тогда победа досталась председателю гордумы Игорю Прозорову. «В оргкомитет по проведению предварительного голосования подал документы Сурин Денис Сергеевич — специалист по охране труда автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования „Центр обучения безопасности труда“, руководитель „Молодой гвардии Единой России“ в Кургане. Решение о регистрации или отказе в регистрации кандидатов примет оргкомитет», — рассказали в реготделении партии. Заседание оргкомитета должно состояться в ближайшие дни. Помимо Сурина, документы на участие в предварительном голосовании ранее подали студентка второго курса Курганского филиала РАНХиГС, член «Молодой гвардии Единой России» Ксения Ковалева и замдиректора гимназии №47 Татьяна Кравец, которую инсайдеры называют основным кандидатом ЕР на довыборах в гордуму. Курганские единороссы при помощи предварительного внутрипартийного голосования определятся с кандидатом в гордуму. Выборы по округу №5 назначены на 24 апреля. Это место в гордуме стало вакантным в конце июля 2021 года, когда экс-депутат Роман Сергеечев добровольно сдал мандат и вышел из «Единой России». Ранее URA.RU сообщало, что КПРФ планирует выдвинуть в гордуму Игоря Гатаулина, помощника депутата облдумы.