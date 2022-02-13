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В Кургане появился первый претендент на свободное место в гордуме

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Выборы- 2021. Курган , выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень, выборы 2021
КПРФ назвали своего кандидата на довыборах в гордуму Кургана Фото:

Кандидатом от КПРФ на довыборах в гордуму Кургана по округу №5 станет Игорь Гатаулин, который ранее уже выдвигался в гордуму по другому округу. Об этом URA.RU рассказал первый секретарь обкома КПРФ Курганской области Виктор Зырянов.

«У нас прошло выдвижение с соблюдением всех требований избирательного закона. Присутствовал на мероприятии по выдвижению председатель городской избирательной комиссии Александр Якушев. Мы выдвигаем нашего кандидата — Игорь Гатаулин», — заявил Зырянов.

Гатаулин в 2019 году выдвигался в гордуму Кургана по округу №9. В ГАС «Выборы» указано, что на тот момент он был временно не работающим. Сейчас на странице Гатаулина «ВКонтакте» написано, что он является помощником депутата Курганской областной думы Виктора Зырянова и членом бюро Курганского городского комитета КПРФ.

Лидер курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин сообщил URA.RU, что решение о выдвижении пока не принято. «У нас в ближайшее время будет конференция, на которой мы выдвинем кандидатов на апрельские выборы», — заявил он. Справедливороссы пока также не определились с кандидатом в гордуму Кургана, рассказал URA.RU руководитель регионального отделения партии Валерий Державин. Курганские единороссы определятся с кандидатом в гордуму при помощи предварительного внутрипартийного голосования, заявления на участие в котором принимают до 16 февраля.

Место в гордуме стало вакантным в конце июля 2021 года, когда экс-депутат Роман Сергеечев, избранный по округу №5, добровольно сдал мандат и вышел из «Единой России». Выборы назначены на 24 апреля, выдвижение кандидатов продлится до 4 марта.

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Кандидатом от КПРФ на довыборах в гордуму Кургана по округу №5 станет Игорь Гатаулин, который ранее уже выдвигался в гордуму по другому округу. Об этом URA.RU рассказал первый секретарь обкома КПРФ Курганской области Виктор Зырянов. «У нас прошло выдвижение с соблюдением всех требований избирательного закона. Присутствовал на мероприятии по выдвижению председатель городской избирательной комиссии Александр Якушев. Мы выдвигаем нашего кандидата — Игорь Гатаулин», — заявил Зырянов. Гатаулин в 2019 году выдвигался в гордуму Кургана по округу №9. В ГАС «Выборы» указано, что на тот момент он был временно не работающим. Сейчас на странице Гатаулина «ВКонтакте» написано, что он является помощником депутата Курганской областной думы Виктора Зырянова и членом бюро Курганского городского комитета КПРФ. Лидер курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин сообщил URA.RU, что решение о выдвижении пока не принято. «У нас в ближайшее время будет конференция, на которой мы выдвинем кандидатов на апрельские выборы», — заявил он. Справедливороссы пока также не определились с кандидатом в гордуму Кургана, рассказал URA.RU руководитель регионального отделения партии Валерий Державин. Курганские единороссы определятся с кандидатом в гордуму при помощи предварительного внутрипартийного голосования, заявления на участие в котором принимают до 16 февраля. Место в гордуме стало вакантным в конце июля 2021 года, когда экс-депутат Роман Сергеечев, избранный по округу №5, добровольно сдал мандат и вышел из «Единой России». Выборы назначены на 24 апреля, выдвижение кандидатов продлится до 4 марта.
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