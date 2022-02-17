17 февраля 2022
16 февраля 2022

Главного дорожника Ханты-Мансийска суд отправил в СИЗО

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Сейчас Сергеев находится в изоляторе временного содержания в Ханты-Мансийске, но скоро будет этапирован Фото:

Директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия из Ханты-Мансийска Александра Сергеева, подозреваемого в превышении полномочий, махинациях с ипотечными субсидиями, оказании услуг, представляющих опасность на транспорте и получении взятки, суд отправил под арест. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.

«Ханты-Мансийский районный суд рассмотрел инициативу следствия о помещении подозреваемого под стражу. Ходатайство следствие было удовлетворено», — говорит пресс-секретарь.

Сообщается, что сейчас Сергеев находится в изоляторе временного содержания в Ханты-Мансийске, но скоро будет этапирован в СИЗО Нижневартовска. Его подозревают в незаконном получении господдержки на компенсацию процентов по ипотечному кредиту на сумму более 800 тысяч рублей, во взятке стройматериалами, услугами и оборудованием для своего строящегося дома от одного из подрядчиков МДЭП. По версии следствия, Сергеев оказывал давление на руководителя организации и не платил по счетам за установку дверей и окон в МДЭП. Также следователи считают, что Сергеев виновен как руководитель предприятия в аварии с пострадавшими пассажирами, которую совершил один из водителей транспортного предприятия, находясь за рулем пьяным.

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Директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия из Ханты-Мансийска Александра Сергеева, подозреваемого в превышении полномочий, махинациях с ипотечными субсидиями, оказании услуг, представляющих опасность на транспорте и получении взятки, суд отправил под арест. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. «Ханты-Мансийский районный суд рассмотрел инициативу следствия о помещении подозреваемого под стражу. Ходатайство следствие было удовлетворено», — говорит пресс-секретарь. Сообщается, что сейчас Сергеев находится в изоляторе временного содержания в Ханты-Мансийске, но скоро будет этапирован в СИЗО Нижневартовска. Его подозревают в незаконном получении господдержки на компенсацию процентов по ипотечному кредиту на сумму более 800 тысяч рублей, во взятке стройматериалами, услугами и оборудованием для своего строящегося дома от одного из подрядчиков МДЭП. По версии следствия, Сергеев оказывал давление на руководителя организации и не платил по счетам за установку дверей и окон в МДЭП. Также следователи считают, что Сергеев виновен как руководитель предприятия в аварии с пострадавшими пассажирами, которую совершил один из водителей транспортного предприятия, находясь за рулем пьяным.
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