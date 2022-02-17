По данным СКР, подозреваемый скрыл имеющиеся жилье, чтобы получить компенсацию процентов по ипотеке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники следственного комитета подозревают директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия из Ханты-Мансийска Александра Сергеева в мошенничестве при получении субсидии на ипотеку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

«Директор предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 (мошенничество). Он обманным путем получил компенсацию части процентной ставки по ипотечному кредиту», — рассказали в управлении.

По данным следствия, подозреваемый скрыл, что у него имеется в собственности жилое помещение, предоставив «Ипотечному агентству ХМАО-Югры» заведомо недостоверные сведения. По информации СК, это позволило ему получить в течение 2007—2018 годов госкомпенсацию части процентной ставки по ипотечному кредиту на сумму более 800 тысяч рублей.

URA.RU ранее сообщало, что в деле главного дорожника столицы ХМАО нашли новые эпизоды. Директора МДЭП Александра Сергеева подозревают в превышении должностных полномочий и оказании услуг, представляющих опасность на транспорте. Ранее сотрудники ОМОН, ФСБ и СК задержали его за взятку.