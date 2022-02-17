17 февраля 2022
16 февраля 2022

Главного дорожника ХМАО подозревают в махинациях с ипотекой. СК нашел новый эпизод

© Служба новостей «URA.RU»
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Шерман Дмитрий и.о. руководителя Следственного комитета СКР по ХМАО. Сургут, шерман дмитрий
По данным СКР, подозреваемый скрыл имеющиеся жилье, чтобы получить компенсацию процентов по ипотеке Фото:

Сотрудники следственного комитета подозревают директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия из Ханты-Мансийска Александра Сергеева в мошенничестве при получении субсидии на ипотеку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

«Директор предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 (мошенничество). Он обманным путем получил компенсацию части процентной ставки по ипотечному кредиту», — рассказали в управлении.

По данным следствия, подозреваемый скрыл, что у него имеется в собственности жилое помещение, предоставив «Ипотечному агентству ХМАО-Югры» заведомо недостоверные сведения. По информации СК, это позволило ему получить в течение 2007—2018 годов госкомпенсацию части процентной ставки по ипотечному кредиту на сумму более 800 тысяч рублей.

URA.RU ранее сообщало, что в деле главного дорожника столицы ХМАО нашли новые эпизоды. Директора МДЭП Александра Сергеева подозревают в превышении должностных полномочий и оказании услуг, представляющих опасность на транспорте. Ранее сотрудники ОМОН, ФСБ и СК задержали его за взятку.

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Сотрудники следственного комитета подозревают директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия из Ханты-Мансийска Александра Сергеева в мошенничестве при получении субсидии на ипотеку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО. «Директор предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 (мошенничество). Он обманным путем получил компенсацию части процентной ставки по ипотечному кредиту», — рассказали в управлении. По данным следствия, подозреваемый скрыл, что у него имеется в собственности жилое помещение, предоставив «Ипотечному агентству ХМАО-Югры» заведомо недостоверные сведения. По информации СК, это позволило ему получить в течение 2007—2018 годов госкомпенсацию части процентной ставки по ипотечному кредиту на сумму более 800 тысяч рублей. URA.RU ранее сообщало, что в деле главного дорожника столицы ХМАО нашли новые эпизоды. Директора МДЭП Александра Сергеева подозревают в превышении должностных полномочий и оказании услуг, представляющих опасность на транспорте. Ранее сотрудники ОМОН, ФСБ и СК задержали его за взятку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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