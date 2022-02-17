В деле главного дорожника столицы ХМАО нашли новые эпизоды

Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд решит вопрос об избрании меры пресечения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия из Ханты-Мансийска Александра Сергеева подозревают еще в двух преступлениях, помимо взятки, — превышении должностных полномочий и оказании услуг, представляющих опасность на транспорте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры и в следственном комитете.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила ряд нарушений со стороны директора предприятия. После проведения проверочных мероприятий материалы были направленны в СК, по итогам их рассмотрения в отношении директора предприятия возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотреблением должностными полномочиями) и ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — рассказала пресс-секретарь.

В пресс-службе следственного комитета URA.RU рассказали, что по данным следствия, Сергеев в 2019 году заключил с одной из организаций договор на выполнение работ по установке окон и дверей в здании предприятия, намеренно завысив цену для того, чтобы использовать ресурсы компании для строительства своего дома. В ходе ремонта на территории участка директор дорожного предприятия, как считают следователи, требовал у подрядчика закупать за свой счет стройматериалы и технику для строительства, а после отказа руководства не производил окончательный расчет за работы, выполненные организацией в МДЕП более полугода.

Также Сергеев подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие считает, что по вине директора, не организовавшего должным образом контроль на предприятии, водитель автобуса с пассажирами на борту врезался в столб в Ханты-Мансийске. Как выяснилось, шофер был пьян.

URA.RU ранее сообщало, что главный дорожник столицы ХМАО уволился после скандала со взяткой. Сергеев, уже после того, как понял, что станет фигурантом уголовного дела, сразу написал заявление на увольнение по собственному желанию.

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