Цыганский табор обратился к пермскому губернатору

Есть судебные решения о сносе трех домов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Цыгане из деревни Федотово Култаевского сельского поселения (Пермский край) пытаются достучаться до губернатора Дмитрия Махонина с помощью местного телеканала. О своей проблеме с приближающимся сносом их домов они рассказали съемочной группе телеканала «Рифей».

«Мы купили землю. У нас собственность на руках оформлена. Мы на все деньги последние построили дома. Они хотят наши дома ломать! Достучаться до губернатора хотим. У нас в каждой семье по 7-8 детей, по 10. И куда мы пойдем?», — рассказывают в сюжете цыгане.

Цыганский табор приехал на эти земли три года назад. По их словам, они выкупили участки у частного лица по крайне низкой цене — 10 тысяч рублей за «сотку». Построили дома, провели коммуникации, устроили детей в местную школу. Сейчас администрация Пермского района подала в суд иск о выселении и сносе самовольных построек. Оказалось, это земли сельхозназначения, на них нельзя строить индивидуальные жилые дома, только вести земледелие. Информацию о судебных исках URA.RU подтвердили в районной администрации.

«На данный момент суд вынес решение о сносе трех жилых домов. Нарушения выявили в результате мероприятий земельного контроля», — рассказали URA.RU в администрации Пермского района. Сами цыгане пытаются сейчас убедить власти узаконить эти постройки.

«В администрации губернатора знают об этой истории. Будет дано поручение разобраться в ситуации», — сообщил URA.RU источник, близкий к администрации губернатора.

Ранее URA.RU сообщало, что снос цыганских самостроев в Перми начался в 2014 году. Тогда в микрорайоне Камский были уничтожены 22 постройки.

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