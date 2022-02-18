Уровень коллективного иммунитета в России упал

Уровень коллективного иммунитета снизился почти на 2% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю упал с 61,9% до 59,7%. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«По состоянию на 18 февраля вакцинация первым компонентом проведена 86 690 920 раз, вакцинация полного цикла — 82 609 487 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,7%», — сообщается на сайте оперштаба.

Ранее стало известно, что первый город в России — Санкт-Петербург — достиг 100% уровня иммунитета. При этом сейчас уровень коллективного иммунитета там составляет 84,9%.