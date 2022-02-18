Уровень коллективного иммунитета в России упал

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Уровень коллективного иммунитета снизился почти на 2% Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю упал с 61,9% до 59,7%. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«По состоянию на 18 февраля вакцинация первым компонентом проведена 86 690 920 раз, вакцинация полного цикла — 82 609 487 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,7%», — сообщается на сайте оперштаба.

Ранее стало известно, что первый город в России — Санкт-Петербург — достиг 100% уровня иммунитета. При этом сейчас уровень коллективного иммунитета там составляет 84,9%.

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Уровень коллективного иммунитета в России за неделю упал с 61,9% до 59,7%. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. «По состоянию на 18 февраля вакцинация первым компонентом проведена 86 690 920 раз, вакцинация полного цикла — 82 609 487 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,7%», — сообщается на сайте оперштаба. Ранее стало известно, что первый город в России — Санкт-Петербург — достиг 100% уровня иммунитета. При этом сейчас уровень коллективного иммунитета там составляет 84,9%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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