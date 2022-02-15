Первый город в РФ достиг 100% коллективного иммунитета к COVID-19

15 февраля 2022 в 23:50 Размер текста - 17 +

Уровень коллективного иммунитета от коронавируса среди жителей Санкт-Петербурга равен 100%. Об этом заявил первый заместитель комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана. «Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашборд Министерства здравоохранения, мы достигли 100%», — заявил Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург», передают «Известия». Он добавил, что учитываются как привитые люди, так и переболевшие. Также представитель комитета по здравоохранению Петербурга рассказал, что в городе работает 190 стационарных пунктов для вакцинации и 50 передвижных. Сарана подчеркнул, что за 14 февраля было привито более семи тысяч жителей Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России начал снижаться. Вирусолог заявил, что пандемию коронавируса невозможно победить с помощью вакцинации. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал вакцинировать от коронавируса 700 тысяч человек в день.