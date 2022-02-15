15 февраля 2022

Первый город в РФ достиг 100% коллективного иммунитета к COVID-19

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Исаакиевский собор (архив). Санкт-Петербург, исаакиевский собор, достопримечательности санкт-петербурга, собор преподобного исаакия далматского
По словам Андрея Сараны, в понедельник было привито более семи тысяч петербуржцев Фото:
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Коронавирус COVID-19

Уровень коллективного иммунитета от коронавируса среди жителей Санкт-Петербурга равен 100%. Об этом заявил первый заместитель комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

«Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашборд Министерства здравоохранения, мы достигли 100%», — заявил Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург», передают «Известия». Он добавил, что учитываются как привитые люди, так и переболевшие.

Также представитель комитета по здравоохранению Петербурга рассказал, что в городе работает 190 стационарных пунктов для вакцинации и 50 передвижных. Сарана подчеркнул, что за 14 февраля было привито более семи тысяч жителей Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России начал снижаться. Вирусолог заявил, что пандемию коронавируса невозможно победить с помощью вакцинации. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал вакцинировать от коронавируса 700 тысяч человек в день.

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Уровень коллективного иммунитета от коронавируса среди жителей Санкт-Петербурга равен 100%. Об этом заявил первый заместитель комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана. «Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашборд Министерства здравоохранения, мы достигли 100%», — заявил Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург», передают «Известия». Он добавил, что учитываются как привитые люди, так и переболевшие. Также представитель комитета по здравоохранению Петербурга рассказал, что в городе работает 190 стационарных пунктов для вакцинации и 50 передвижных. Сарана подчеркнул, что за 14 февраля было привито более семи тысяч жителей Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России начал снижаться. Вирусолог заявил, что пандемию коронавируса невозможно победить с помощью вакцинации. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал вакцинировать от коронавируса 700 тысяч человек в день.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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