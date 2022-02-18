Суд ужесточил наказание брату Навального

Суд заменил Олегу Навальному, брату оппозиционера Алексея Навального (внесен властями РФ в список террористов и экстремистов), условное наказание на реальное лишение свободы сроком один год. Об этом сообщает РИА «Новости» из зала суда.
«Наказание Олег навальный будет отбывать в колонии строгого режима» — сообщает издание. В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к году условного заключения, на сегодняшнем заседании данный срок заменили на реальный. Его признали виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил.
Ранее стало известно, что Олег Навальный объявлен в розыск. По данным СМИ, он находится на Кипре. Олег Навальный уже отбывал наказание по делу «Ив Роше». Он получил три года колонии общего режима и освободился в 2018 году.
Суд заменил Олегу Навальному, брату оппозиционера Алексея Навального (внесен властями РФ в список террористов и экстремистов), условное наказание на реальное лишение свободы сроком один год. Об этом сообщает РИА «Новости» из зала суда. «Наказание Олег навальный будет отбывать в колонии строгого режима» — сообщает издание. В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к году условного заключения, на сегодняшнем заседании данный срок заменили на реальный. Его признали виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил. Ранее стало известно, что Олег Навальный объявлен в розыск. По данным СМИ, он находится на Кипре. Олег Навальный уже отбывал наказание по делу «Ив Роше». Он получил три года колонии общего режима и освободился в 2018 году.