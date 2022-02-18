Суд ужесточил наказание брату Навального

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Приговор Олегу и Алексею Навальным дело Ив Роше, навальный олег
Олегу Навальному заменили условное наказание на реальное Фото:

Суд заменил Олегу Навальному, брату оппозиционера Алексея Навального (внесен властями РФ в список террористов и экстремистов), условное наказание на реальное лишение свободы сроком один год. Об этом сообщает РИА «Новости» из зала суда.

«Наказание Олег навальный будет отбывать в колонии строгого режима» — сообщает издание. В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к году условного заключения, на сегодняшнем заседании данный срок заменили на реальный. Его признали виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил.

Ранее стало известно, что Олег Навальный объявлен в розыск. По данным СМИ, он находится на Кипре. Олег Навальный уже отбывал наказание по делу «Ив Роше». Он получил три года колонии общего режима и освободился в 2018 году.

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Суд заменил Олегу Навальному, брату оппозиционера Алексея Навального (внесен властями РФ в список террористов и экстремистов), условное наказание на реальное лишение свободы сроком один год. Об этом сообщает РИА «Новости» из зала суда. «Наказание Олег навальный будет отбывать в колонии строгого режима» — сообщает издание. В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к году условного заключения, на сегодняшнем заседании данный срок заменили на реальный. Его признали виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил. Ранее стало известно, что Олег Навальный объявлен в розыск. По данным СМИ, он находится на Кипре. Олег Навальный уже отбывал наказание по делу «Ив Роше». Он получил три года колонии общего режима и освободился в 2018 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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