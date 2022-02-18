Глава ЛНР призвал жителей эвакуироваться в Россию. Видео

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, пограничник, граница, стоп
Жителей ЛНР доставят на пограничные пункты пропуска Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Из-за нарастающей напряженности на территории непризнанной Луганской народной республики население должно эвакуироваться. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска. Российская Федерация готова обеспечить прием и размещение на своей территории жителей ЛНР», — говорится на сайте Луганского информационного центра.

Пасечник также обратился к мужчинам. Он призвал защищать свою землю с оружием в руках.

Ранее глава ЛНР заявлял, что республики Донбасса в любой момент готовы дать достойный отпор Киеву, передает Nation News. Он указал, что в 2015 году военные двух республик одержали победу в Чернухино-Дебальцевской операции, и это было непросто, дополняет телеканал 360.

Военные управления Украины направили жителям Донецкой и Луганской народных республик повестки о мобилизации. В почтовые ящики граждан стали приходить повестки от военных. Местные жители уверены, что идет подготовка к военному конфликту. Кроме того, жители Донбасса уже массово бегут в Россию — власти республики организовали им массовый централизованный выезд.

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Из-за нарастающей напряженности на территории непризнанной Луганской народной республики население должно эвакуироваться. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник. «Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска. Российская Федерация готова обеспечить прием и размещение на своей территории жителей ЛНР», — говорится на сайте Луганского информационного центра. Пасечник также обратился к мужчинам. Он призвал защищать свою землю с оружием в руках. Ранее глава ЛНР заявлял, что республики Донбасса в любой момент готовы дать достойный отпор Киеву, передает Nation News. Он указал, что в 2015 году военные двух республик одержали победу в Чернухино-Дебальцевской операции, и это было непросто, дополняет телеканал 360. Военные управления Украины направили жителям Донецкой и Луганской народных республик повестки о мобилизации. В почтовые ящики граждан стали приходить повестки от военных. Местные жители уверены, что идет подготовка к военному конфликту. Кроме того, жители Донбасса уже массово бегут в Россию — власти республики организовали им массовый централизованный выезд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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