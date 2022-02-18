Из-за нарастающей напряженности на территории непризнанной Луганской народной республики население должно эвакуироваться. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска. Российская Федерация готова обеспечить прием и размещение на своей территории жителей ЛНР», — говорится на сайте Луганского информационного центра.
Пасечник также обратился к мужчинам. Он призвал защищать свою землю с оружием в руках.
Ранее глава ЛНР заявлял, что республики Донбасса в любой момент готовы дать достойный отпор Киеву, передает Nation News. Он указал, что в 2015 году военные двух республик одержали победу в Чернухино-Дебальцевской операции, и это было непросто, дополняет телеканал 360.
Военные управления Украины направили жителям Донецкой и Луганской народных республик повестки о мобилизации. В почтовые ящики граждан стали приходить повестки от военных. Местные жители уверены, что идет подготовка к военному конфликту. Кроме того, жители Донбасса уже массово бегут в Россию — власти республики организовали им массовый централизованный выезд.
Из-за нарастающей напряженности на территории непризнанной Луганской народной республики население должно эвакуироваться. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник. «Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска. Российская Федерация готова обеспечить прием и размещение на своей территории жителей ЛНР», — говорится на сайте Луганского информационного центра. Пасечник также обратился к мужчинам. Он призвал защищать свою землю с оружием в руках. Ранее глава ЛНР заявлял, что республики Донбасса в любой момент готовы дать достойный отпор Киеву, передает Nation News. Он указал, что в 2015 году военные двух республик одержали победу в Чернухино-Дебальцевской операции, и это было непросто, дополняет телеканал 360. Военные управления Украины направили жителям Донецкой и Луганской народных республик повестки о мобилизации. В почтовые ящики граждан стали приходить повестки от военных. Местные жители уверены, что идет подготовка к военному конфликту. Кроме того, жители Донбасса уже массово бегут в Россию — власти республики организовали им массовый централизованный выезд.