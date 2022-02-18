Иммунолог предупредил о риске смерти при постковидном синдроме

19 февраля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

80% россиян отказываются лечить постковидный синдром Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После перенесенного коронавируса, даже у не имевшего проблем с сердцем человека, повышается риск смерти из-за инфаркта или инсульта. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Среди постковида, который не весь смертельный, 25-30% случаев — это серьезный постковид. Проявления заметные для людей именно с точки зрения жизни, прогнозов по продолжительности жизни, я думаю, что как минимум треть, а может и больше от всего постковида. И вот как раз если их не лечить, то, во-первых, качество жизни страдает, а с этим и продуктивность. И, конечно, риски смерти, в том числе. Мы видим, что по инсультам, инфарктам там очень резко повышаются такие риски даже у людей, которые раньше не имели проблем», — сказал Николай Крючков. Собеседник агентства подчеркнул, что уже есть люди, которые умерли от последствий коронавируса, однако в статистику смертей по COVID-19 они не попали. «Я думаю, что какой-то заметный процент смертей, который никак не учитывается вообще, происходит как последствие ковида, на фоне постковида. Это инсульты, инфаркты, тромбозы. Я думаю, что этих смертей немало, тем более на фоне „Омикрона“ и „Дельты“, когда у нас много человек заразилось», — заявил иммунолог. Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому 80% переболевших коронавирусом россиян не занимаются лечением постковидного синдрома. При это 79% опрошенных сообщили, что ощущали на себе последствия COVID-19. Почти 49% респондентов заявили, что на протяжении долгого времени ощущали проблемы с запахами и вкусами, 38% — общую усталость, 29% — испытывали одышку после нагрузок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После перенесенного коронавируса, даже у не имевшего проблем с сердцем человека, повышается риск смерти из-за инфаркта или инсульта. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Среди постковида, который не весь смертельный, 25-30% случаев — это серьезный постковид. Проявления заметные для людей именно с точки зрения жизни, прогнозов по продолжительности жизни, я думаю, что как минимум треть, а может и больше от всего постковида. И вот как раз если их не лечить, то, во-первых, качество жизни страдает, а с этим и продуктивность. И, конечно, риски смерти, в том числе. Мы видим, что по инсультам, инфарктам там очень резко повышаются такие риски даже у людей, которые раньше не имели проблем», — сказал Николай Крючков. Собеседник агентства подчеркнул, что уже есть люди, которые умерли от последствий коронавируса, однако в статистику смертей по COVID-19 они не попали. «Я думаю, что какой-то заметный процент смертей, который никак не учитывается вообще, происходит как последствие ковида, на фоне постковида. Это инсульты, инфаркты, тромбозы. Я думаю, что этих смертей немало, тем более на фоне „Омикрона“ и „Дельты“, когда у нас много человек заразилось», — заявил иммунолог. Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому 80% переболевших коронавирусом россиян не занимаются лечением постковидного синдрома. При это 79% опрошенных сообщили, что ощущали на себе последствия COVID-19. Почти 49% респондентов заявили, что на протяжении долгого времени ощущали проблемы с запахами и вкусами, 38% — общую усталость, 29% — испытывали одышку после нагрузок.