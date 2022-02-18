Юрист рассказал о штрафах для россиян за переделку балконов

19 февраля 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Штраф за незаконную планировку и переустройство до 1500, 2500 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU От 1500 до 2500 рублей могут получить граждане за самовольное переустройство и перепланировку квартиры, в частности, остекление балкона. Об этом в беседе с URA.RU рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. «Согласно статье 7.21 КоАП РФ, если произошло самовольное переустройство или перепланировка помещения, то гражданам может грозить штраф до 1500, 2500 рублей. Это может произойти в том случае, если были затронуты несущие стены, элементы конструкции, которые влияют на собственников других квартир, межпотолочные перекрытия. Порой конструкцией может не предусматриваться остекление, либо если дом находится в историческом центре. Может пагубно сказаться на системе отопления других квартир, если балкон незаконно совместили с залом», — объяснил Василий Воробьев. В беседе с URA.RU риелтор, руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Алексей Силантьев добавил, что на рынке недвижимости незаконные перепланировки не сказываются. «Штрафы были всегда, и ничего не поменялось, у всех все застеклено и аргумент тут очень серьезный — противопожарная безопасность, чтобы непотушенные сигареты не попадали на балконы соседей, потому что все курят и выбрасывают. На рынке недвижимости это не сказывается, и не будет сказываться, пока в массовом порядке не начнут требовать принудительно заставлять исправлять. Скажут при продаже заплатить штраф 1500 рублей, заплатим», — подытожил он. В России с 1 марта особые требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии будут относиться и к юридическим лица, являющимся собственниками недвижимости. Штрафы вводятся за самовольное остекление балконов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

От 1500 до 2500 рублей могут получить граждане за самовольное переустройство и перепланировку квартиры, в частности, остекление балкона. Об этом в беседе с URA.RU рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. «Согласно статье 7.21 КоАП РФ, если произошло самовольное переустройство или перепланировка помещения, то гражданам может грозить штраф до 1500, 2500 рублей. Это может произойти в том случае, если были затронуты несущие стены, элементы конструкции, которые влияют на собственников других квартир, межпотолочные перекрытия. Порой конструкцией может не предусматриваться остекление, либо если дом находится в историческом центре. Может пагубно сказаться на системе отопления других квартир, если балкон незаконно совместили с залом», — объяснил Василий Воробьев. В беседе с URA.RU риелтор, руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Алексей Силантьев добавил, что на рынке недвижимости незаконные перепланировки не сказываются. «Штрафы были всегда, и ничего не поменялось, у всех все застеклено и аргумент тут очень серьезный — противопожарная безопасность, чтобы непотушенные сигареты не попадали на балконы соседей, потому что все курят и выбрасывают. На рынке недвижимости это не сказывается, и не будет сказываться, пока в массовом порядке не начнут требовать принудительно заставлять исправлять. Скажут при продаже заплатить штраф 1500 рублей, заплатим», — подытожил он. В России с 1 марта особые требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии будут относиться и к юридическим лица, являющимся собственниками недвижимости. Штрафы вводятся за самовольное остекление балконов.