18 февраля 2022

Курганская область вошла в топ-5 самых свободных от кредитов в РФ

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Показатель долговой нагрузки в Курганской области составил 24,53% Фото:

Курганская область заняла пятое место в рейтинге регионов России с наименьшей долговой нагрузкой, возглавили этот топ Москва и Московская область. Такие данные приводит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Уровень долговой нагрузки (соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам и среднемесячного дохода — прим. URA.RU) в Курганской области по итогам 2021 года составил 24,53%, приводит «Ридус» данные кредитного бюро. Ниже этот показатель только у четырех субъектов РФ: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Брянской области.

Напротив, самым закредитованными регионами России стали Амурская область, Республика Коми, Красноярский край, Новгородская и Томская области. Там показатель долговой нагрузки доходит до 33,32%.

Рейтинг составлен на основе данных от четырех тысяч кредитных организаций по России. Это банки, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы.

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Курганская область заняла пятое место в рейтинге регионов России с наименьшей долговой нагрузкой, возглавили этот топ Москва и Московская область. Такие данные приводит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Уровень долговой нагрузки (соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам и среднемесячного дохода — прим. URA.RU) в Курганской области по итогам 2021 года составил 24,53%, приводит «Ридус» данные кредитного бюро. Ниже этот показатель только у четырех субъектов РФ: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Брянской области. Напротив, самым закредитованными регионами России стали Амурская область, Республика Коми, Красноярский край, Новгородская и Томская области. Там показатель долговой нагрузки доходит до 33,32%. Рейтинг составлен на основе данных от четырех тысяч кредитных организаций по России. Это банки, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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